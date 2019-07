„Estonia“-Untergang: Muss Meyer Werft Schadenersatz zahlen?

Die Ostseefähre „Estonia“ havarierte am 28. September 1994 auf der Fahrt von Tallinn nach Stockholm vor der Südküste Finnlands.

Es ist das größte Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte: Beim Untergang der Ostseefähre „Estonia“ verloren 852 Menschen ihr Leben, fast 25 Jahre später könnten rund 1000 Überlebende und Opferangehörige Schadenersatz erhalten. Ein französisches Gericht soll an diesem Freitag entscheiden.

Das Gericht in Nanterre bei Paris will über die Zulässigkeit der Klage und die Höhe der Ansprüche befinden. Ein Urteil wird ab 14 Uhr erwartet.

„Estonia“-Untergang: 40 Millionen Euro Schadenersatz gefordert

Die Kläger fordern von der französischen Prüfungsstelle Bureau Veritas und dem Papenburger Schiffbauer Meyer Werft gut 40 Millionen Euro Schadenersatz. Das Verfahren zieht sich seit Jahren durch die Instanzen. Die Schuldfrage für das Unglück ist nie endgültig geklärt worden.

Die „Estonia“ mit 989 Menschen an Bord war in der Nacht zum 28. September 1994 bei der Überfahrt von Tallinn nach Stockholm vor der Südküste Finnlands gesunken. Die meisten Passagiere konnten das Schiff nicht mehr verlassen, weil ihnen keine Zeit zur Flucht mehr blieb. Ein Teil jener, denen das gelang, starb zudem im etwa 13 Grad kalten Wasser oder auf den Rettungsinseln an Unterkühlung. Zur Audio-Datei des Notrufs der „Estonia“.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo die „Estonia“ genau sank.

Die „Estonia“ war Anfang der 80er Jahre bei der Meyer Werft in Papenburg vom Stapel gelaufen, das Bureau Veritas hatte das Schiff als seetüchtig eingestuft.

Ein solch großes Fähren-Unglück ist in Europa seitdem ausgeblieben. Dramen und tragische Fälle gibt es aber immer wieder. So stürzten vor wenigen Wochen zwei Menschen von einer Fähre in die Ostsee. Im Herbst vergangenen Jahres war es zudem zu einem Zwischenfall auf der „Regina Seaways“ gekommen; auf der Ostseefähre gab es einen Feueralarm.

(dpa/cho)