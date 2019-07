Vater festgenommen – Mutter und Tochter weiter vermisst

München. Seit mehr als einer Woche werden eine Mutter und ihre Tochter vermisst. Es gibt keine Spur – nur einen Verdacht. Was weiß der Vater?

Seit einer Woche fehlt von ihnen jede Spur – und inzwischen hat sich der Verdacht erhärtet, dass die Mutter und der Tochter Opfer eines Verbrechens geworden sind. Inzwischen gibt es eine Festnahme: Offenbar wird der Vater verdächtig. Die Mordkommission „Duo“ ermittelt.

Es war am Samstag., 13. Juli, die 41-jährige Münchnerin Maria Gertsuski zusammen mit ihrer Tochter Tatiana die gemeinsame Wohnung verließen. Sie wollten einkaufen gehen, steuerten das Einkaufscenter in Neuperlach an. Ob sie dort jemals ankamen – bisher unbekannt. Denn seitdem sie das Haus verlassen hatten, hatten Angehörige und Bekannte nicht mehr von ihnen gehört.

Vermisstenfall in München: Was weiß der Vater über das Verschwinden von Frau und Kind?

Abgesehen davon, dass es einen Haftbefehl gegen den Vater gab und dieser auch vollstreckt wurde, ist nicht zu der Festnahme des Vaters bekannt. Die Polizei hält sich aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zurück. Allerdings würden Zeugen weiterhin aufgerufen, sich zu melden, „auch wenn sie nur eine unscheinbare Feststellung gemacht haben“, so ein Behördensprecher.

Der Vater hat laut „Bild“ selbst Tochter und Ehefrau vermisst gemeldet. Zuerst sei auch eine Reise in Erwägung gezogen worden, doch Bekannte glauben daran nicht, erklärten das Duo für zuverlässig. Zudem irritiert die Ermittler und Bekannten offenbar, dass die Mobiltelefone der beiden ausgeschaltet sind.

Ermittlungen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens

Die Polizei ermittelt seit einigen Tagen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Es gebe entsprechende Hinweise, auf die aus taktischen Gründen aber nicht näher eingegangen werden könne, hatte ein Polizeisprecher am Freitag gesagt.

Ermittler durchsuchten die Wohnung von Mutter und Tochter, zudem sei Videomaterial aus Bus und Bahn ausgewertet worden. Speziell ausgebildete Hunde zur Personensuche seien eingesetzt worden. Nach Angaben des Sprechers gehört dies zum normalen Vorgehen der Polizei bei Vermisstenfällen.

Mehrere Vermisstenfälle berührten in den vergangenen Monaten viele Menschen. Noch immer keine Spur gibt es zu der vermissten Rebecca Reusch. Auf der Ferieninsel Kreta war eine Forscherin aus Dresden verschwunden – ein 27-Jähriger hat sie ermordet. Noch immer gibt es keine Spur von zwei Menschen, die in die Ostsee gestürzt sind. Die Leiche einer vermissten Fünfjährigen wurde in Fulda entdeckt. (ses/dpa)