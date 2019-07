Durcheinander in Amsterdam: Zahlreiche Fluggäste warten am Flughafen Schiphol auf ihren Abflug. Hintergrund war die Störung bei einem Tank-Unternehmen.

Amsterdam. Wegen Tankproblemen konnten mehr als 100 Flugzeuge in Amsterdam nicht abheben. Tausende Passagiere mussten auf Feldbetten übernachten.

Rund 30.000 Passagiere am Flughafen Amsterdam gestrandet

Chaos am Amsterdamer Flughafen Schiphol: Wegen Tankproblemen ist der Flugverkehr am Mittwoch ernsthaft behindert worden. Erst nach mehreren Stunden konnten die ersten Maschinen am späten Mittwochabend wieder aufgetankt werden und abfliegen.

Durch die Probleme bei einer externen Firma waren 20.000 bis 30.000 Passagiere gestrandet, teilte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit.

Für sie sollten soweit möglich Hotelzimmer gefunden werden. Aber der Flughafen rechnete damit, dass einige Tausend Passagiere auf Feldbetten im Flughafen übernachten müssten.

Chaos an Amsterdamer Flughafen Schiphol: 180 Flüge annulliert

Mehr als 100 Maschinen konnten wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Die Fluggesellschaft KLM rechnete auch noch mit Behinderungen am Donnerstag.

Gegen 13 Uhr waren die Probleme erstmals gemeldet worden. Die Ursache blieb weiterhin unklar. Der Flughafen schloss aber ausdrücklich aus, dass die Störung mit der Hitze zusammenhing.

Flüge hatten stundenlange Verspätungen. Maschinen mit Ziel Amsterdam wurden nach Angaben des Flughafens zu anderen Flughäfen umgeleitet. (dpa/les)