Bayreuther Festspiele bei Hitze: Alle blicken auf Merkel

In Bayreuth beginnen am Donnerstag um 16 Uhr die Richard-Wagner-Festspiele: Viele Prominente werden bei hohen Temperaturen auf dem roten Teppich erwartet, allen voran wie schon in den vergangenen Jahren Bundeskanzlerin und Wagner-Fan Angela Merkel.

Beobachter blicken vor allem auch wegen der Temperaturen auf die Kanzlerin. So hatte Angela Merkel bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien zuletzt mehrfach Zitteranfälle erlitten. Diese wurden im Nachhinein mit Wassermangel und starker Hitze begründet.

Die Kleiderauswahl von Angela Merkel in den Jahren 2011 - 2014 (oben) und 2015 - 2018 (unten). Foto: dpa

Doch auch ohne extreme Hitze stand die Kanzlerin in den vergangenen Jahren immer wieder im Blickpunkt: wegen ihrer Kleiderwahl. Die Kanzlerin war mit spektakulären Kleidern dabei deutlich von ihrem klassischen Look mit Hose und schlichtem Blazer abgewichen.

Außerdem stehen unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (alle CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Franz Herzog von Bayern, Gloria Fürstin von Thurn und Taxis sowie die Schauspieler Michaela May und Udo Wachtveitl auf der Gästeliste.

Auch in diesem Jahr werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Festspielhaus verschärft. Es gibt einen Zaun, Taschenkontrollen und viel Polizei. Eine Sache dürfte den Gästen aber weit mehr zu schaffen machen: die Hitze. Bei erwarteten tropischen Temperaturen dürfte es heiß werden im nicht-klimatisierten Festspielhaus.

Wagner-Festspiele in Bayreuth: Regisseur bringt unterhaltsamen „Tannhäuser“

Auf dem Programm des Eröffnungstages steht in diesem Jahr ein neuer „Tannhäuser“. Regisseur Tobias Kratzer inszeniert Wagners frühe Oper neu und bringt eine durchaus unterhaltsame, „teilweise witzige“ Version auf die Bühne, wie Festspielleiterin Katharina Wagner am Vortag verriet. Am Pult steht der russische Star-Dirigent Waleri Gergijew. Die Titelrolle singt Stephen Gould.

Die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner im Festspielhaus. Foto: Nicolas Armer / dpa

Regisseur Kratzer wird – das ist ein Novum in der Festspiel-Geschichte – mit seinem „Tannhäuser“ aus dem Festspielhaus hinausgehen. In der ersten Pause singt eine schrille schwarze Dragqueen am Teich im Park.

Seine Inszenierung beschäftigt sich vor allem mit dem Spannungsfeld zwischen kanonisierter, etablierter Hochkultur und der Avantgarde, wie der Regisseur vor der Generalprobe sagte.

Regisseur schafft für Pause eine Gegenspielstätte

„Es ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass die Festspiele sich zur Stadt hin öffnen können und auch Leute, die keine Karten haben, vorbeikommen können“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

„Grundsätzlich schien es mir interessant, hier so eine Art Gegenspielstätte zu schaffen, es ist ja doch eine sehr abgeschlossene Burg, die auf dem Hügel thront. Das fand ich spannend und habe mich sehr gefreut, dass die Festspielleitung das alles möglich gemacht hat.“

Viel mehr wollte er nicht verraten. Er wolle seiner Inszenierung „keinen Beipackzettel“ hinzufügen.

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Eröffnung der Bayreuther Festspiele In Bayreuth wurden am Mittwoch die Richard-Wagner-Festspiele eröffnet – mit einer Inszenierung der Oper „Lohengrin“. Ministerpräsident Markus Söder (r.) empfing mit seiner Ehefrau Karin (2.v.r.) die hochkarätigen Gäste. Bundeskanzlerin Angela Merkel war mit Ehemann Joachim Sauer (l.) angereist. Rechts neben ihr steht Marc Rutte, Ministerpräsident der Niederlande. Foto: Matthias Balk / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Er gehört schon fast zum Wagner-Inventar. Entertainer Thomas Gottschalk und seine Frau Thea kommen kommen regelmäßig auf den „Grünen Hügel“. Foto: Matthias Balk / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Christian Lindner (FDP) erschien mit seiner neuen Freundin Franca Lehfeldt. Foto: STRINGER / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Jens Spahn (CDU, r.), und sein Ehemann Daniel Funke. Foto: Daniel Karmann / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, r.) ist auch Klassikliebhaberin. Foto: Daniel Karmann / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Eröffnung der Bayreuther Festspiele Dorothee Bär (CSU) und Ihr Mann Oliver in schlichtem Schwarz. Foto: Daniel Karmann / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Schauspielerin Desiree Nick. Foto: Daniel Karmann / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Eröffnung der Bayreuther Festspiele Auch Ursula von der Leyen (CDU) und ihr Mann Heiko wollten sich die Eröffnungsfeier nicht entgehen lassen. Foto: Matthias Balk / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dafür wurde am Vortag der Eröffnung das gut gehütete Geheimnis gelüftet, wer im kommenden Jahr den neuen „Ring des Nibelungen“ inszeniert.

Festspiel-Chefin Wagner verkündete eine ziemliche Überraschung: Der 29 Jahre alte österreichische Regisseur Valentin Schwarz und der zehn Jahre ältere finnische Dirigent Pietari Inkinen sollen Wagners vierteiliges Opus magnum 2020 auf die Bühne bringen.

Bayreuth zieht jedes Jahr Prominenz an. Christian Lindner erschien vergangenes Jahr mit neuer Freundin. Vor zwei Jahren gab sich zum Beispiel Merkel und Schwedens Königin die Ehre. Im Jahr zuvor standen die Bayreuther Festspiele im Schatten der Axt-Attacke in Würzburg und des Amoklaufs in München.

Vor den diesjährigen Festspielen schien auch die Kunst in den Hintergrund zu rücken, weil viele Beobachter auf die Gesundheit der Kanzlerin schauten. Diese hatte nach Zitteranfällen in der Hitze zuletzt gesessen. (dpa/les)