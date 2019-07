Einheitlicher Ferienbeginn? Jeder dritte Bürger ist dafür

Berlin. Dieses Jahr starten die Sommerferien in Deutschland an sieben verschiedenen Terminen. Ein Drittel der Deutschen hätte es gerne anders.

Ferienbeginn ist in Deutschland nicht gleich Ferienbeginn: In diesem Jahr hat es über die Bundesländer verteilt sieben unterschiedliche Starttermine für die Sommerferien gegeben.

Immerhin jeder dritte Bundesbürger fände einen gemeinsamen Urlaubsbeginn allerdings besser. Einen solchen einheitlichen Ferientermin für alle 16 Bundesländer fänden sie „sehr gut“ oder „gut“, sagten 30 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Sommerferien – Frankreich hat einheitlichen Ferientermin

Eine Mehrheit von 53 Prozent ist gegen einen Einheitstermin, die übrigen Befragten äußersten keine Meinung. Als letzte Bundesländer starten an diesem Wochenende Bayern und Baden-Württemberg in die schulfreie Zeit – damit haben für eine Woche alle Schüler in Deutschland frei.

Für die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg geht es bereits in die letzte Ferienwoche, Ferienbeginn war hier am 20. Juni. Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Jahr haben dort alle Schüler vom 7. Juli bis zum 1. September frei.

Weil die Sommerferien in einigen Bundesländern dieses Wochenende starten und in anderen enden, rechnet der ADAC mit dem staureichsten Wochenende des Sommers. (dpa/les)

