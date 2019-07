Bestsellerautor Jesper Juul nach langer Krankheit gestorben

Der bekannte Familientherapeut Jesper Juul ist tot. Der 71-Jähriger starb am Donnerstag nach langer Krankheit.

Das Familienberatungsnetzwerks Familylab, das Juul mitgegründet hatte, machte den Tod des dänischen Bestsellerautors am Donnerstagabend öffentlich und berief sich auf einen Nachricht von Juuls Sohn.

Jesper Juul - bekannt durch Bücher wie „Dein kompetentes Kind“

Juul starb demnach an den Folgen einer Lungenentzündung. Er sei „friedlich in seinem Bett eingeschlafen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Netzwerks.

Juul wurde vor allem mit seinen Elternratgebern und Erziehungshilfen bekannt, darunter Bestseller wie „Dein kompetentes Kind“, „Nein aus Liebe“ und „Leitwölfe sein“.

Liebe Freunde von Jesper Juul und familylab,

mit tiefer Trauer möchten wir Euch die Nachricht von Jesper Juul’s Sohn Nicolai Juul mitteilen, die wir soeben erhalten haben. Jesper Juul ist heute Nacht von uns gegangen.

Mathias Voelchert, Eleonore d’Harnoncourt & familylab-tTeam — familylab (@familylab_de) July 25, 2019

