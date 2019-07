Wo ist Gizmo? Möwe klaut Chihuahua aus Garten in England

Die 24-Jährige Becca Hill aus Devon in Großbritannien ist verzweifelt. Sie sucht seit vier Tagen ihren Chihuahua Gizmo und hat damit ein großes Medienecho ausgelöst.

Der Hund soll am Sonntagnachmittag aus ihrem Garten in Devon in Cornwall von einer Möwe verschleppt worden sein. Die Möwe flog heran und nahm das kleine, leichte Tier einfach mit.

„Mein Freund hängte gerade im Garten die Wäsche auf, als er plötzlich die Möwe heranfliegen sah“, sagte Becca Hill dem Magazin „Devon Live“, die zuerst über ihren Fall berichtet hatten. „Die Möwe hat Gizmo so weit weggetragen, bis wir sie nicht mehr sehen konnten“, berichtete Hill. Mit Hilfe der sozialen Medien versucht die 24-Jährige nun, ihren Hund wiederzufinden.

Es gibt Spekulationen, dass die Möwe den Hund gefressen haben könnte

„Ich habe keine Ahnung, ob er fallen gelassen wurde oder wo er nun ist.“ Auf Facebook bat sie: „Bitte, bitte, bitte, wenn irgendjemand einen Chihuahua findet, er gehört mir, eine Seemöwe hat ihn aus meinem Garten verschleppt.“

„The Sun“ spekuliert sogar, dass die Möwe das Tier ganz heruntergeschluckt haben könnte.

Becca Hill besitzt drei Chihuahuas. Sie habe zwar schon von solchen Vorfällen mit Möwen gehört, hätte aber nie geglaubt, dass auch ihren Tieren so etwas passieren könnte, sagte sie. Ihre sechsjährige Tochter sei zudem wirklich „sehr traurig“ und „vermisse ihren Hund“.

Die Familie sei wirklich für jeden Hinweis dankbar. (diz)