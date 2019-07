Basketball-Trikot von Barack Obama wird versteigert

Barack Obama hat nie ein Geheimnis aus seiner Liebe zum Basketballsport gemacht und war bei zahlreichen NBA-Spielen zu Gast. Nun blickt aber nicht er auf die Sportwelt, sondern die Sportwelt auf Obama: Ein Trikot aus seiner Schulzeit soll nun für mehrere Zehntausend Dollar versteigert werden.

Bei dem Trikot handelt es sich um ein Jersey aus der Saison 1978/79 des Basketball-Teams der Punahou High School auf Hawaii. Die Nummer auf dem Trikot: 23. Das Jersey habe der ehemalige US-Präsident während zahlreicher Spiele getragen, es könnte bei einer Auktion am 17. August bis zu 100.000 Dollar (etwa 90.000 Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas am Freitag mit.

Obamas Nachfolger im Team hatte das Trikot noch einige Zeit getragen, bis es ersetzt werden sollte. Der Basketballer hob das Sportbekleidungsstück auf und gab es nun zur Versteigerung frei. Auch während seiner Zeit im Weißen Haus zwischen 2009 und 2017 war Obama dafür bekannt, mit Kollegen oder berühmten Besuchern immer mal gern ein paar Körbe zu werfen.

In einer anderen Auktion wurde in Sachen Sportartikel in der vergangenen Woche schon ein Rekord erzielt. Ein Nike-Sneaker wurde in New York für über 400.000 Dollar versteigert.

Dass solche Summen für Schuhe oder Trikots ausgegeben werden, liegt vielleicht auch am Hype um Sportmode: Warum Menschen für Schuhe campen. (dpa/ac)