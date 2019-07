Nach Rettung: Meeresschildkröte wieder in Freiheit

Tel Aviv Nach ihrer Rettung aus einem Fischernetz ist eine Meeresschildkröte in Israel zurück in die Freiheit entlassen worden. Schildkröte Sunny hatte sich im vergangenen Monat in einem Fischernetz verheddert und war dabei fast ertrunken, wie der israelische Sender Kan berichtete. Sunny sei mithilfe einer modernen Wiederbelebungsmethode des israelischen Zentrums zur Rettung von Meeresschildkröten kuriert worden. Nach seiner Genesung wurde das Tier an den Mittelmeerstrand gebracht. Auf einem Video war zu sehen, wie das gepanzerte Reptil schnell davonschwamm.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder