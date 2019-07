Meghan lässt in "Vogue" bahnbrechende Frauen hochleben

London Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry, hat für die britische Modezeitschrift "Vogue" als Gast-Chefredakteurin gewirkt - und rückt in der September-Ausgabe 15 Frauen und deren bahnbrechendes Wirken in den Blick. Klimaaktivistin Greta Thunberg, Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und US-Schauspielerin Jane Fonda gehörten zu den weiblichen Persönlichkeiten, die unter dem Titel "Forces of Change" auf dem Cover zu sehen seien, teilte das britische Königshaus mit. Sie alle vereine ihre Furchtlosigkeit, Barrieren zu durchbrechen, hieß es weiter.