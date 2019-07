Alnatura und Söbbeke rufen Bio-Schokopudding zurück

Die Molkereien Söbbeke und Alnatura warnen vor dem Verzehr von Schokoladenpudding und Roter Grütze. In den Produkten seien Glassplitter gefunden worden, teilten die Unternehmen mit.

Alnatura teilte mit, in einem Schokopudding im Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August 2019 sei ein etwa ein Zentimeter großes Glasstück gefunden worden. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Darmstadt rief den Pudding vorsichtshalber zurück. „Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Puddingsorten sind von dem Rückruf nicht betroffen“, heißt es auf der Alnatura-Website.

Zurzeit prüft das Unternehmen, wie das Glasstück in den 150-Gramm-Becher des Schokopuddings gekommen sein könnte.

Pudding sollte im Markt umgetauscht werden

Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt bundesweit vor dem Verzehr des Schokopuddings von Alnatura. Betroffen seien alle Bundesländer.

Verbraucher sollten das Produkt in die Geschäfte zurückbringen. Im Markt kann der Becher gegen einen unbedenklichen Becher Pudding umgetauscht werden.

Schokopudding und Rote Grütze könnten Glassplitter enthalten

Die Molkerei Söbbeke rief zusätzlich zu einem Schokopudding und Rote Grütze wegen möglicher Glassplitter zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Sicherheitsglas in den Produkten befände, teilte der Hersteller von Bio-Produkten mit Sitz in Gronau im Münsterland am Dienstag mit.

Die Warnung betrifft den Bio-Schokopudding von Söbbeke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. August und die Bio-Rote Grütze, die bis zum 16. August haltbar ist. Es liegt nahe, dass zumindest der Schokopudding von Alnatura und Söbbeke vom selben Hersteller stammen.

Verkauft wurden die Süßspeisen den Angaben zufolge in fast allen Bundesländern: Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen. (dpa/msb)