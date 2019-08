„Das Wacken Open Air hat einen ganz besonderen Geist“

Richtung Norden und dann immer geradeaus. Tausende Fahrzeuge rollen in diesen Tagen mit dem Schriftzug W:O:A auf der Heckscheibe in die Zweitausend-Seelen-Gemeinde Wacken im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg. Am Donnerstag wird das größte Heavy-Metal-Festival der Welt – das Wacken Open Air...