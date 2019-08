Mann auf Baustelle von Eisenstangen durchbohrt

Bad Neustadt an der Saale Ein 61-Jähriger ist auf einer Baustelle im Landkreis Rhön-Grabfeld am Unterschenkel von drei Eisenstangen durchbohrt worden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Bauarbeiter hatten auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Bad Neustadt an der Saale Stangen mit einem Kran bewegt. Dabei rutschten einige seitlich aus der Befestigung, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige wollte die Eisenstangen eigentlich entgegennehmen. Laut Polizei muss er nach dem Unfall mit bleibenden Gesundheitsschäden rechnen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder