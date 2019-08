Missbrauchsprozess Lügde: Erstmals wird Polizist vernommen

Der Angeklagte Andreas V. (2.v.r.) wird in den Gerichtssaal in Detmold geführt, neben ihm steht sein Verteidiger Johannes Salmen (2.v.l.).

Detmold. Der Prozess zum Missbrauchsfall Lügde geht weiter. Das Landgericht Detmold will am Donnerstag erstmals auch einen Polizisten befragen.

Das Landgericht Detmold befasst sich wieder mit dem mutmaßlichen hundertfachen Missbrauch in Lügde. Sieben Zeugen sollen am Donnerstag aussagen, erstmals soll auch ein Polizist vernommen werden.

Die beiden Angeklagten sollen über Jahre auf einem Campingplatz in Lügde an der Landesgrenze zu Niedersachsen hundertfach Kinder schwer sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben.

Missbrauchsfall Lügde: Angeklagter zuletzt verhandlungsunfähig

Verantworten müssen sich ein 56-Jähriger aus Lügde und ein 34 Jahre Mitangeklagter aus Steinheim wegen des Missbrauchs. Zuletzt wurde das Verfahren gegen Andreas V. abgetrennt, weil der 56-Jährige wegen einer Krankheit nicht verhandlungsfähig war.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat der Angeklagte das Gefängniskrankenhaus in Fröndenberg wieder verlassen. Die nächsten Verhandlungstermine sind am Freitag (16. August) und am 30. August. Ein Urteil soll frühestens im September fallen.

Gegen einen 49-Jährigen erging bereits ein Urteil, gegen das aber Revision eingelegt wurde. Der Mann war wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Kindesmissbrauch zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden.

(dpa/cho)