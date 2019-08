Terror-Angst in ICE: Bahn lässt Zug räumen – 900 müssen raus

Die Bahn hat einen ICE räumen lassen – Reisende hatten Angst, dass ein Anschlag verübt werden soll. Tatsächlich hatte keine Terror-Gefahr bestanden. Das Unternehmen wollte die Sicherheit der Fahrgäste allerdings nicht gefährden und hatte sich zur Evakuierung entschieden, solange die Situation noch nicht geklärt war.

So mussten 900 Gäste ihre Reise von München nach Hamburg am Samstag in Göttingen unterbrechen und den ICE verlassen. Einige hatten die Polizei per Notruf wegen eines demnach auffälligen und verdächtigen Mannes im ICE alarmiert.

Terror-Verdacht in ICE in Göttingen – auch Bahnhof wurde geräumt

In der Station Göttingen wurden nicht nur der Zug, sondern auch das Bahnhofsgebäude zeitweise komplett für Menschen gesperrt. Bei der Durchsuchung sei ein offensichtlich verwirrter Mann festgenommen worden. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung hätten sich nicht bestätigt.

⚠️Niedersachsen



Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen wegen polizeilichen Ermittlungen im Bahnhof Göttingen./jf — Störungen im Bahnverkehr (@StoerungenBahn) August 17, 2019

Der 55-jährige Deutsche wurde daraufhin im Göttinger Bahnhof festgenommen und anschließend Ärzten in einer Fachklinik übergeben.

Ende des vergangenen Jahres waren mehrere Menschen verdächtigt worden, einen Terroranschlag am Flughafen Stuttgart zu planen – die Chronik eines Fehlalarms ist peinlich für die Behörden. Grundsätzlich ist eine hohe Alarmbereitschaft bei den Ermittlern vorhanden. Offenbar zurecht: Seit 2010 verhinderten sie insgesamt 2013 Terroranschläge. (ses/dpa)