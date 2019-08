Probleme im Bahnverkehr nach Gewittern auch heute noch

Frankfurt Nach den heftigen Gewittern gestern über Teilen Mittel- und Süddeutschlands müssen sich Bahnpendler auch heute noch auf Probleme einstellen: Die Aufräum- und Reparaturarbeiten an dem vom Blitz getroffenen Stellwerk im südhessischen Walldorf werden wohl erst am Nachmittag beendet sein. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt wurde der Zugverkehr eingestellt. Pendler kämen auf einer parallel verlaufenden Strecke ans Ziel, müssten aber mehr Zeit einplanen. In Hessen sei der Zugverkehr auch andernorts wegen umgestürzter Bäume und Oberleitungsstörungen unregelmäßig.

