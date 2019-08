„Titanic“: Expedition liefert erste Bilder seit 14 Jahren

Eine vom Tauchexperten Victor Vescovo geleitete Expedition unternahm in diesem Monat fünf Tauchgänge zum wohl bekanntesten Schiffswrack der Geschichte, das seit mehr als hundert Jahren in 3800 Meter Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegt. Nun gehen neue Filmaufnahmen der „Titanic“ um die Welt – die nach Angaben der Expediteure ersten Bilder des einstigen Luxusdampfers seit 14 Jahren.

Für den in Sachen Unterwasserwelt durchaus erfahrenen Vescovo, der das Wrack an Bord eines Tauchboots mit eigenen Augen begutachtet hat, sei es eine „großartige Erfahrung“ gewesen. Zugleich brachten er und sein Team aber auch die Erkenntnis mit, dass der Verfall der „Titanic“ immer schneller voranschreitet.

Unter anderem die Badewanne in der Kapitänskabine, die unter „Titanic“-Fans zu den beliebtesten Motiven vom Wrack zählen soll, sei nun verschwunden – wie vieles an der Steuerbordseite des Wracks. Strömungen, Korrosion und Bakterien sorgen dafür, dass immer mehr Wrackteile zusammenfallen.

„Titanic“ wird von Bakterien zerfressen

Dass die „Titanic“ nicht mehr lange als solche zu erkennen sein wird, hatten Forscher bereits 2017 angekündigt. „Das Wrack ist von Biofilmen und Rost überzogen“, erklärte damals Antje Boetius, Meeresbiologin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. „Dadurch wird das Wrack instabil und fällt irgendwann zusammen“, sagte die Tiefseeforscherin.

Die „RMS Titanic" im Januar in den Gewässern vor der damaligen irischen Provinz Ulster. Foto: Pa / dpa

Forscher hatten vor einigen Jahren in Rostflocken eine Bakterienart entdeckt, die nach dem Fundort Halomonas titanicae benannt wurde. Die Prognose der Wissenschaftler: In rund 20 Jahren wird von der „Titanic“ nicht viel mehr übrig sein als ein großer Haufen Staub.

Die „Titanic“, die einst als Symbol des Fortschritts und der Perfektion menschlicher Technologie gefeiert wurde, die sogar für „unsinkbar“ erklärt worden war, sank in der Nacht des 15. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York nach der Kollision mit einem Eisberg. Mehr als 1500 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Am 1. September 1985 war das Wrack vor der Küste Neufundlands entdeckt worden.

„Titanic“-Werft meldet Insolvenz an

Auch die Werft, in der die „Titanic“ ab März 1909 gebaut worden war, könnte bald Geschichte sein. Harland & Wolff beantragte Anfang August Insolvenz, wie ein Unternehmenssprecher in Belfast der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der norwegische Eigner Dolphin Drilling, der die Werft bereits vor Monaten zum Verkauf gestellt hatte, habe selbst finanzielle Schwierigkeiten. Das Geld reiche auch nicht mehr, um sich auf zwei lukrative Aufträge – darunter vom britischen Verteidigungsministerium für den Bau von Fregatten – zu bewerben, sagte der Sprecher. „Uns ist die Zeit ausgegangen.“ Die Werft hatte zuletzt Millionenverluste geschrieben, der Umsatz war eingebrochen.

