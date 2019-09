Brustkrebs: Manuela Schwesig legt Amt als SPD-Chefin nieder

Berlin. Manuela Schwesig ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag bekannt.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und kommissarische SPD-Chefin, ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab die 45-Jährige am Dienstag zu Beginn der Kabinettssitzung in Schwerin bekannt. Sie selbst hatte das Ministeramt 2017 von Erwin Sellering (SPD) übernommen – der selbst wegen Krebs zurückgetreten war.

In einer Mitteilung erklärt die zweifache Mutter, wie es ihr derzeit gehe: „Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig. Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann“, so Schwesig in der persönlichen Erklärung.

Vorerst wird sie aber Hilfe brauchen damit, ihre Aufgaben zu erfüllen: „Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten.“ Den kommissarischen Vorsitz der SPD hat sie vorerst abgeben.

FDP-Chef Christian Lindner wünschte Schwesig auf Twitter alles Gute: „Wünsche Manuela Schwesig von Herzen alles Gute und eine baldige Genesung“, schrieb Lindner, „Gesundheit ist das Wichtigste.“

Manuela Schwesig legt kommissarischen SPD-Vorsitz nieder

„Nach intensiven Gesprächen mit meinen behandelnden Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder vollständig gesund werde. Deshalb habe ich mich entschieden, das Amt der Ministerpräsidentin und auch den Parteivorsitz hier im Land weiter auszuüben“, sagte Schwesig weiter.

„Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen“, so Schwesig.

Schwesig will sich am Mittag vor der Presse äußern. Die 45-Jährige ist seit 2017 Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie folgte Erwin Sellering, der wegen einer Krebserkrankung sein Amt niederlegen musste. Rund eine halbe Million Menschen erkranken jährlich neu an Krebs, jeder zweite Deutsche erkrankt in seinem Leben.

Das ist Manuela Schwesig:

Geboren am 23. Mai 1974 in Frankfurt

Sie hat einen Sohn und eine Tochter

Als 29 Jahre alte Finanzbeamtin trat Schwesig 2003 in die SPD ein

Sie gehört seit 2003 dem Vorstand des SPD-Kreisverbands Schwerin an

Seit dem 13. November 2009 ist sie eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD

Am 4. Juli 2017 wurde Schwesig mit der Mehrheit der rot-schwarzen Koalition im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zur Ministerpräsidentin gewählt



Brustkrebs ist ein Dauerthema – erst kürzlich wurde beschlossen, dass Biomarker-Tests, die Chemotherapien verhindern können, Kassenleistung werden. Immer wieder sind auch prominente Frauen betroffen. Aktuell sprachen unter anderem die Sängerin Melissa Ethridge („Mache nicht langsamer, bevor ich 80 bin“) und die Bestsellerautorin Nicole Staudinger über ihre Erkrankungen. (moi/ses/jei)