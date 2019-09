SUV-Unfall: Ermittler durchsuchen Wohnung des Fahrers

Berlin. Nach dem tödlichen Unfall eines SUV in Berlin haben Ermittler die Wohnung des Fahrers durchsucht. Hatte er einen epileptischen Anfall?

Der tödliche Unfall mit einem SUV in Berlin hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über Geländewagen in Städten angestoßen – nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Wohnung des Fahrers durchsucht.

Die Durchsuchung hängt den Angaben zufolge damit zusammen, dass eine Beifahrerin nach dem Unfall gesagt hatte, der Fahrer habe am Steuer einen epileptischen Anfall erlitten.

Tödlicher Unfall mit SUV in Berlin – Fahrer gibt seine Patientenakte nicht frei

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, erfolgte die Durchsuchung schon am Freitag. „Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Sie müssen jetzt ausgewertet werden.“ Zunächst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

An die Patientenakte des Mannes kommt die Polizei aber nicht heran, weil für die Akte wegen der ärztlichen Schweigepflicht ein sogenanntes Beschlagnahmeverbot gilt. Nach dem tödlichen SUV-Unfall in Berlin laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Der Fahrer könnte die Akte freigeben – was er aber bisher nicht getan hat.

Am 6. September war das Auto an einer Kreuzung in Berlin über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen. Der SUV rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.

In der Folge war eine heftige Diskussion über SUV in Deutschland entbrannt. SUV in der Kritik: Warum die FDP die Geländewagen verteidigt. Weil nach wie vor viele der Geländewagen produziert werden und die Nachfrage bei den Deutschen ungebrochen ist, kritisierte Grünen-Chefin Baerbock im Gespräch mit unserer Redaktion den SUV-Fokus der Autokonzerne. (dpa/les)