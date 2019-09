Berlin. Es soll die größte Klimademonstration der Welt werden – mit der ganzen Welt. Am Freitag ist Streiktag. Alle wichtigen Neuigkeiten dazu.

Gretas Mega-Klimastreik am Freitag: Groß, größer – global

Es soll eine der größten Demonstrationen überhaupt werden, weltweit sollen Menschen am Freitag, 20. September, auf die Straße gehen – und für eine bessere Klimapolitik demonstrieren, damit die Politik und Wirtschaft aufrütteln, keinen Raubbau am Planeten mehr zuzulassen beziehungsweise zu betreiben.

Ikone der Bewegung ist Greta Thunberg, zuletzt mit per Jacht vom englischen Plymouth nach New York gereist, um dort an der Klimakonferenz der UN teilzunehmen. Die, kein Zufall, nur einen Tag später beginnt.

Ursprung des weltweiten Protests sind die „Fridays for Future“, bei denen eigentlich nur Schüler auf die Straße gehen (und die Schule schwänzen), um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Alle Entwicklungen zum Demo-Tag in unserem Newsblog.

Globaler Klimastreik am 20. September – das Wichtigste in Kürze:

Weltweit wird für mehr Klimaschutz demonstriert

demonstriert In New York findet die Klimakonferenz der UN ab Samstag statt

der UN ab Samstag statt Greta Thunberg ist die treibende Kraft hinter dem weltweiten Aktionstag

Donnerstag, 19. September: Realschullehrerverband kritisiert Schülerstreik

11.43 Uhr: Der Deutsche Realschullehrerverband hat sich kurz vor dem globalen Klimastreik, zu dem „Fridays for Future“ aufgerufen hat, klar gegen Demonstrationen während der Unterrichtszeit ausgesprochen. Es sei zwar wichtig, dass junge Menschen in der Schule lernten, „wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und aktiv schützen können“, erklärte Verbandschef Jürgen Böhm am Donnerstag. „Ein sogenannter Streik während der Unterrichtszeit gehört jedoch sicher nicht zu den geeigneten Maßnahmen.“

09.27 Uhr: Die Jacht Malizia, mit der Greta von Plymouth nach New York gereist ist, hat kurz nach der Ankunft Thunbergs in den USA bei der Weiterreise ein unbekanntes Objekt gerammt. Die Crew war in großer Sorge um den Zustand des Schiffes.

06.28 Uhr: Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (75) findet die „Fridays for Future“-Bewegung gut, glaubt aber nicht, dass sie am Ende viel bewegen kann. „Die Greta hat mit den Eltern das angeregt, das war eine gute Idee“, sagte Messner am Mittwochabend in Oberhausen der Deutschen Presse-Agentur. „

Es gibt ein Bewusstsein, das wächst, aber konkret wird sich nichts ändern.“ Falls Greta Thunberg eines Tages Politikerin werde, komme es darauf an, was sie durchsetze. Es nütze nichts, gute Ideen zu haben, wenn man nicht gewählt werde. Ob es sich bei der Angst vor der Zukunft nur um „Future Bullshit“ handelt, erklärt Trendforscher Matthias Horx. (ses/dpa)