14-Jähriger kapert Auto von Vater: Wagen brennt komplett aus

Ein 14-Jähriger hat in Berlin mit Freunden eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters unternommen, die in einer Katastrophe endete. Der Junge habe sich den Autoschlüssel gegriffen und sei dann mit vier Freunden im Alter von 13 bis 16 Jahren in den Wagen gestiegen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Jungen fuhren am Freitagabend los und wurden von Zeugen im Berliner Bezirk Spandau mit sehr hoher Geschwindigkeit beobachtet.

Wer der Fahrer war, ist unklar - es soll nach Polizeiangaben jedoch nicht der 14-Jährige gewesen sein. Kurz darauf habe es einen lauten Knall gegeben. Dabei sollen unter dem Auto Funken geflogen sein.

14-Jähriger kapert Auto vom Vater – Fahrzeug gerät in Brand

Nach Zeugenaussagen drang Qualm aus dem Motorraum und das Auto fing an zu Brennen. Die Flammen entzündeten eine Hecke und beschädigten vier weitere geparkte Autos.

Die Jugendlichen flüchteten zunächst, konnten aber von den Beamten gestellt werden. Der gekaperte Wagen brannte komplett aus. Er hatte eine zudem Ölspur auf der Straße hinterlassen, die gereinigt werden musste.

Die Straße war bis zum frühen Samstagmorgen wegen der Aufräumarbeiten abschnittsweise gesperrt. Der genaue Hergang und der Grund für das Feuer waren zunächst unklar. Niemand wurde verletzt. (dpa/les)