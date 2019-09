SUV fährt über Bürgersteig und gegen Garage – zwei Tote

In Reisdorf in Thüringen hat es einen Unfall mit zwei Toten gegeben.

Reisdorf. In Thüringen ist ein SUV-Fahrer mit seinem Auto auf den Bürgersteig geraten und hat eine Garage gerammt. Zwei Frauen starben dabei.

In Reisdorf in Thüringen sind bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen und ein Hund ums Leben gekommen. Ein 79 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Auto auf den Gehweg geraten hatte dann eine Garage gerammt. Er selbst wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Toten um die 76-jährige Beifahrerin des Mannes sowie eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Auch ihr Hund starb bei dem Unfall. Beide Frauen starben am Unfallort.

Nach Angaben des Lagezentrums handelte es sich bei dem Auto des 79-Jährigen um einen VW Tiguan, also ein SUV. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ob der Fahrzeugtyp oder das Alter des Fahrers eine Rolle spielten, ist offen.

Unfälle mit SUV lösen Diskussion über Verbot in Innenstädten aus

Anfang September hatte es in Berlin einen schweren Unfall mit einem Sportgeländewagen (englisch: Sports Utility Vehicle, Abkürzung: SUV) gegeben. Das Auto der Marke Porsche war an einer Kreuzung über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen. Das SUV rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun.

Unter den vier Toten war auch ein dreijähriger Junge. Es gibt einen Hinweis auf einen epileptischen Anfall des Fahrers am Steuer. Die Beifahrerin hatte das direkt nach dem Unfall der Polizei gesagt.

Der Unfall in Berlin hatte eine Diskussion darüber ausgelöst, ob SUV in Zukunft verboten oder reguliert werden sollten. Die FDP verteidigte die Geländewagen im Rahmen der Diskussion. (dpa/ac)