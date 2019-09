Todesdrama auf Oktoberfest: Frau stürzt aus Fahrgeschäft

Sie wollte offenbar nur ihr Job machen, bezahlte mit ihrem Leben: Eine 29-Jährige ist aus einem Fahrgeschäft gestürzt – und gestorben. Das Unglück geschah am Sonntagabend auf dem Potsdamer Oktoberfest.

Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich um „Playball“. Auf einer sich drehenden Plattform sind Gondeln angebracht, die sich ebenfalls drehen. Die 29-Jährige ist Mitarbeiterin des Betreibers. Laut eines Polizeisprechers stand sie auf der Plattform, wurde dann offenbar hinuntergeschleudert.

Frau stirbt auf Oktoberfest durch Sturz von Fahrgeschäft

Ob das Geschäft versehentlich zu früh anfuhr oder die Frau einen Fehler gemacht hatte, ist bisher unklar. Die Veranstaltung wurde dann geschlossen.

Auf dem Oktoberfest in München ist kurz nach Auftakt ein Junge schwer verletzt worden. Generell müssen Fahrgeschäfte in Deutschland vom Tüv abgenommen werden. Bei dem Fall des Jungen handelte es sich offenbar um einen Defekt am Karussell, in Potsdam möglicherweise um menschliches Versagen.

Weiterer Horrorunfall in Achterbahn in Mexiko

Auch am Wochenende hatte ebenfalls auf einem Fahrgeschäft einen Horror-Unfall in Mexiko-Stadt gegeben: Bei der Fahrt mit einer Achterbahn in einem Freizeitpark sind zwei Männer ums Leben gekommen.

A general view of an amusement park where rollercoaster accident happened, in Mexico City, Mexico, September 28, 2019 in this still image taken from a video. Reuters TV via REUTERS Foto: REUTERS TV / Reuters

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft war am Samstag (Ortszeit) der letzte Waggon der Achterbahn entgleist und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Vier Menschen saßen darin: Die beiden Männer, 18 und 21 Jahre alt, starben. Zwei Frauen im Alter von 27 und 35 Jahren wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache für Entgleisung ist unklar

Warum der Waggon entgleiste, war zunächst unklar. Laut Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen. Insgesamt sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks rund 20 Personen in dem Fahrgeschäft befunden haben. Warum sich der Waggon lösen konnte, werde noch untersucht.

Der Freizeitpark im Bezirk Miguel Hidalgo in Mexiko-Stadt blieb nach dem Unfall am Samstagnachmittag vorerst geschlossen. Die Betreiber der Anlage drückten im Kurznachrichtendienst Twitter ihr Bedauern über das Unglück aus und gaben an, die Behörden bei der Untersuchung des Vorfalls zu unterstützen.

Auf der Aachener Kirmes wurde vor Kurzem ein Mann bei einer Karussell-Fahrt lebensgefährlich verletzt. Auf dem Open Beatz Festival ist ein Mann aus einem Riesenrad gefallen – er starb. (ses/dpa/moi)