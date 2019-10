Eisberg von der Größe Londons bricht in der Antarktis ab

Ein Eisberg so groß wie das gesamte Stadtgebiet von London ist vergangene Woche in der Antarktis abgebrochen. Die 1636 Quadratkilometer große Eisfläche habe sich vom Amery-Schelfeis im Osten der Antarktis abgelöst, teilte die australische Antarktis-Agentur AAD am Dienstag mit.

Forscher erwarteten das „Kalben“ – wie das Wegbrechen größerer Eisflächen ins Meer genannt wird – bereits seit der Jahrtausendwende. Sie führen das Phänomen nicht auf den Klimawandel zurück.

Der Eisberg mit dem offiziellen Namen D-28 – gelegen zwischen zwei australischen Forschungsstationen namens Davis und Mawson – löste sich demnach am vergangenen Mittwoch von der restlichen Eisfläche.

Now updated with the correct date labels in the gif pic.twitter.com/KxMzpBW2BI — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 30, 2019

Experten: Wegbrechen des Eisbergs ist Teil des normalen Schelfeis-Zyklusses

Die Professorin Amanda Fricker von der US-amerikanischen Scripps Institution of Oceanography sagte: „Wir glauben nicht, dass dieses Ereignis mit dem Klimawandel zusammenhängt. Das ist Teil des normalen Zyklusses im Schelfeis, wo wir alle 60 bis 70 Jahre große Kalb-Ereignisse sehen.“ Zuletzt gab es am Amery-Schelfeis eine vergleichbare Ablösung in den Jahren 1963/64.

Einem vor rund einer Woche veröffentlichten Report des Weltklimarats IPCC zufolge schmelzen die großen Eisschilde der Erde dennoch schneller als bisher angenommen. Er zeichnet ein alarmierendes Bild von den Risiken für tief liegende Inseln, Küsten und marine Ökosysteme. (mbr/dpa)