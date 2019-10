Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Tanker – Verletzte auf Rhein

Das Kreuzfahrtschiff liegt nach der Havarie an einem Anleger.

Am Montagabend sind auf Höhe der Rheinbrücke bei Wesel ein Tanker und ein Flusskreuzfahrtschiff kollidiert. Sieben Menschen seien dabei leicht verletzt worden, hätten aber nach ambulanter Behandlung wieder auf das Kreuzfahrtschiff gekonnt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwochmorgen.

Kollision mit Kreuzfahrtschiff: Passagiere haben Schnittverletzungen

Der mit Kraftstoff beladene Eil-Tank 65 aus Duisburg und das Flusskreuzfahrtschiff „Avalon Illumination“ waren in entgegengesetzte Richtungen unterwegs.

Dr. Christoph Imlau, Notarzt vor Ort, sprach von Schnittverletzungen, Rückenschmerzen und Halswirbelproblemen – sehr wahrscheinlich sind etliche Menschen bei dem heftigen Zusammenstoß gestürzt, wie die „Neue Ruhr Zeitung“ schreibt.

Ausflugsschiff mit Menschen aus den USA, Kanada und Australien

Das Ausflugsschiff mit 160 Personen an Bord – zum Teil aus den USA, Kanada und Australien – war auf einer 14-tägigen Reise von Budapest nach Amsterdam.

Bei dem Unfall am Dienstagabend entstanden nur leichte Sachschäden. Beide Schiffe konnten ihre Fahrt später fortsetzen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Unfälle mit Kreuzfahrtschiffen

Kreuzfahrtschiffe haben in den vergangenen Jahren immer wieder durch Unfälle für Schlagzeilen gesorgt. So war im Juli 2019 die Costa Deliziosa in Venedig knapp einem Unfall entgangen.

Immer wieder kommt es auch zu Fällen, bei denen Passagiere von Kreuzfahrtschiffen stürzen. Mitte 2018 war Sänger Daniel Küblböck von der AIDAluna ins Meer gesprungen. (dpa/msb)