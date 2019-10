Zweimal Spaghetti mit Fisch und Wasser – das macht dann 429,80 Euro, bitte. Ein Restaurant in Rom rief diesen unverschämten Preis auf. (Symbolbild)

Rom. Zwei Japanerinnen mussten in Rom für ein Essen 430 Euro zahlen. Sie sind kein Einzelfall. Immer wieder werden Touristen abgezockt.

Wucher in Rom: Diese Horror-Rechnung schockiert Touristen

Städtereisen sind beliebt: Ein Blick in eine andere Welt, schnell die Kultur und Menschen kennenlernen, ein paar schöne Fotos, ein paar schöne Erinnerungen. Zumindest letztere werden zwei Japanerinnen nicht unbedingt haben, wenn sie an ihren Abstecher ins italienische Rom denken. Sondern an die Wucherpreise, die ein Restaurant für ein einfaches Essen aufrief.

Zwei Teller Spaghetti mit Fisch und zwei Gläser Wasser – dafür wollte man in dem Restaurant stolze 429,80 Euro. Mit der Rechnung wurden die Japanerinnen laut Medienberichten bei ihrem Trip nach Rom komplett überrumpelt. Sie speisten im Antico Caffe di Marte in der ewigen Stadt nahe des Tibers und der Engelsburg.

Rom: Restaurant offenbar mit Fantasie-Preisen – Touristen als Wucher-Opfer

Der Preis erinnert an ein Sternerestaurant. Das ist das Antico Caffe di Marte aber nicht – und es ist nicht der erste Fall, in dem dort eine hohe Rechnung ausgestellt wurde.

Die Japanerinnen stellten auf Tripadvisor empört die Rechnung online und erzeugten so eine derartige Resonanz, dass die Touristikwebseite die Bewertungen für das Restaurant stoppen ließ. Auf der Rechnung standen 349,80 Euro für die zwei Teller Nudeln und das Wasser. Zudem berechnete das Restaurant noch eine Servicegebühr in Höhe von 80 Euro.

Scontrino da 430 euro per due piatti di spaghetti: polemiche per il super conto del ristorante a Roma https://t.co/TnGy73eewg — Corriere della Sera (@Corriere) September 27, 2019

Touristenabzocke: Schon im August gab es Beschwerden

Die Touristinnen aus Japan sind nicht die Einzigen, die in die Abzocke-Falle getappt sind. Auch die auf Tripadvisor verbliebenen Beiträge beschreiben das Restaurant als „schrecklich“, „unehrlich“ oder werfen „Betrug“ vor. Zuerst hatte die britische Zeitung „The Independent“ über den Vorfall berichtet.

Das Restaurant weist die Vorwürfe dagegen zurück. Der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ sagte der Restaurant-Betreiber Giacomo Jin, dass die Kundinnen den Fisch gewählt hätten. Dieser würde nach Gewicht berechnet. Das Trinkgeld sei zudem nicht obligatorisch.

Über die Preise für den Fisch beschwerte sich bereits ein weiterer Nutzer auf Tripadvisor, Minh Ngoc B, der im August eine Rechnung über 433,30 Euro auf dem Bewertungsportal hochlud. Als sich der Kunde beschwerte, wurde ihm ausgerichtet, dass der Fisch 4,8 Kilogramm gewogen habe – abwegig, wie der Kunde fand.

In Venedig mussten Touristen über 1100 Euro zahlen

Das römische Restaurant hat kein Alleinstellungsmerkmal mit seinen hohen Preisen. In Venedig wurden im vergangenen Jahr vier Touristen mit 1143 Euro zur Kasse gebeten. Auch in Österreich gab es jüngst einen skurrilen Fall, als ein in einer Hängematte schlafender Tourist 300 Euro zahlen sollte. (tki)