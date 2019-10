Nobelwoche beginnt mit Bekanntgabe des Medizinnobelpreises

Stockholm. Zum Start in die Nobelwoche wird heute der diesjährige Medizinnobelpreisträger bekanntgegeben. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm ihre Auswahl verkünden. Wie im Vorjahr ist der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin mit neun Millionen schwedischen Kronen - umgerechnet rund 830 000 Euro - dotiert. Dasselbe Preisgeld erhalten die Auserwählten in den weiteren Kategorien Physik, Chemie, Literatur und Frieden, deren Preisträger im Laufe der Woche verkündet werden.

