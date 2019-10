US-Kampfjet bei Trier abgestürzt - Pilot kann sich retten

Ein Jet des Typs F-16C Fighting Falcon der US Air Force ist in Rheinland-Pfalz abgestürzt.

Ein Militärflugzeug ist laut Polizei im Kreis Trier-Saarburg im Westen von Rheinland-Pfalz abgestürzt. Der Pilot habe sich aus der Maschine über den Schleudersitz retten können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ob er verletzt wurde und wie es zu dem Absturz kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch ob weitere Menschen zu Schaden gekommen sind, war zunächst unklar.

„Ich kann den Absturz einer unserer F16-Maschinen bestätigen“, sagte eine Sprecherin vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel. Die Maschine sei von dem Stützpunkt gestartet und während eines Routine-Trainingsflugs abgestürzt. Die Deutsche Luftwaffe bestätigte, dass es sich um einen US-Jet gehandelt habe.

In sozialen Netzwerken wurden Screenshots des Portals adsbhub.org geteilt, nach denen das Flugzeug einen Notfall gemeldet und eine Rückkehr zu seiner Flugbasis angestrebt haben soll.

Nach Angaben des Bürgermeisters des Ortes Zemmer stürzte die Maschine dort über einem Waldgebiet ab. Der Absturz soll sich gegen kurz nach 15 Uhr ereignet haben.

Die Absturzstelle in Pluvigner: Hier stürzte im September eine belgische F-16 ab. Foto: Uncredited / dpa

Der Absturzort befindet sich in der Nähe der US-amerikanischen Spangdahlem Air Base. Diese liegt in Rheinland-Pfalz zwischen den Orten Trier, Bitburg und Wittlich. Anwohner wurden aufgefordert, die Absturzstelle zu meiden. Fahrzeuge sollten den Bereich großräumig umfahren. Mehrere Kreisstraßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Es ist der zweite Unfall mit Militärflugzeugen in Deutschland binnen weniger Monate. Bei einer Luftkampfübung waren im Juni an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter der Bundes-Luftwaffe in größerer Höhe kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot rettete sich mit dem Schleudersitz und überlebte den Unfall verletzt, der andere – ein 27-Jähriger – starb.

Eine Woche danach stürzte zudem ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr vom Typ Eurocopter EC 135 nahe Hameln in Niedersachsen ab. Eine Soldatin starb, ein weiterer Soldat überlebte verletzt.

Unfälle von US-Kampfjets

Mitte September war in Pluvigner in Frankreich ein Jet des gleichen Typs abgestürzt. Die Maschine des belgischen Militärs war bei einem Übungsflug auf dem Boden aufgeschlagen. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten die F-16 vor dem Absturz jedoch mit einem Schleudersitz verlassen. So funktioniert ein Schleudersitz.

Im August kam es im Death Valley Park in Kalifornien zu einem tragischen Unglück: Ein US-Kampfjet stürzte vor Touristen ab und verletzte sie. (ba/dpa/ac)