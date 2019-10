In New York ermittelt die Polizei nach tödlichen Schüssen vor einem Nachtclub in Brooklyn.

Vor einem Nachtclub im Stadtteil Brooklyn in New York sollen drei Menschen getötet worden sein. Der Hintergrund der Tat war unklar.

Vier Menschen vor Nachtclub in New York erschossen

New YorkIn Crown Heights, einem Teil des New Yorker Stadtteils Brooklyn, hat es eine Schießerei gegeben. Am Samstagmorgen (Ortszeit) wurden dabei vier Menschen tödlich verletzt. Drei weitere Personen seien durch Schüsse verletzt worden, wie US-Medien berichten.

Nach Angaben des Fernsehsenders ABC habe sich der Angriff vor einem Nachtclub ereignet. Der erste Notruf sei um kurz nach 7 Uhr Ortszeit eingegangen.

Eine Google-Karte zeigt den Tatort vor dem Club in New York:

Mehr in Kürze ...

(ac)