Achtjähriger stiehlt Auto der Eltern – Bruder ist Beifahrer

Ein Achtjähriger hat zusammen mit seinem fünfjährigen Bruder das Auto seiner Eltern für eine Spritztour „ausgeliehen“. Die Ausfahrt der Geschwister endete jedoch bereits nach wenigen Metern.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich die Kinder Montagnacht aus dem Haus geschlichen und den Wagen der Eltern genommen. Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr die Polizei zu dem Unfall gerufen. Demnach hatte der Achtjährige am Steuer gesessen, der Fünfjährige auf dem Beifahrersitz.

Die Brüder schafften es, über die Straße an ihrem Wohnort zu fahren und in die nächste Straße abzubiegen. „Dort kollidierte der Wagen mit einem geparkten Anhänger, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde“, so die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Verletzung der Aufsichtspflicht

Verletzt wurde bei dem Unfall laut dem Beamten niemand. Das Auto sei allerdings so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste.

Die Eltern, die kurz darauf am Unfallort erschienen, erklärten, dass die Kinder sich unbemerkt rausgeschlichen hätten. Die Polizei erstattete Anzeige gegen die Eltern wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht.

Immer wieder schaffen es Kinder unbemerkt das Auto ihrer Eltern in Beschlag zu nehmen. In den letzten Wochen geriet vor allem ein Achtjähriger aus Soest in Nordrhein-Westfalen in die Schlagzeilen, der mehrmals das Auto seiner Mutter ausgeliehen hat und über die Autobahn 44 gerast ist.

(mir/dpa)