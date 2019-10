Schlagerstar Nicole: „Die Musik war immer mein Begleiter“

Durch ihren Sieg beim „

Grand Prix Eurovision de la Chanson Grand Prix Eurovision de la Chanson Der ESC hat für eine fast endlose Reihe denkwürdiger Auftritte gesorgt. Wir haben die besten von Udo Jürgens bis Stefan Raab bebildert. Dritte Teilnahme, erster Platz: 1966 sang sich Udo Jürgens mit „Merci Chérie“ in die Herzen der ESC-Fans und gewann den Grand Prix für Österreich. Bereits in den Jahren zuvor hatte der Sänger mitgemacht. 1964 kam er mit „Warum nur, warum?“ auf den sechsten Platz, 1965 landete er mit „Sag ihr, ich lass sie grüßen“ auf dem vierten Platz. Foto: United Archives International / imago Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson 1965 machte die französische Sängerin France Gall beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mit – und gewann für das Teilnehmerland Luxemburg den Wettbewerb. Ihr Lied „Poupée de cire, poupée de son“ stammte aus der Feder von Serge Gainsbourg. Gut 20 Jahre später stürmte France Gall dann mit „Ella, elle l’a“ die deutschen Charts. Foto: United Archives / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Schon vor seiner Teilnahme beim ESC war Cliff Richard ein Star. In den 60er Jahren galt der Sänger in Großbritannien als „Mr. Bestseller Nr. 1“. Doch beim Wettbewerb half das nicht weiter. 1968 landete er mit „Congratulations“ auf dem undankbaren zweiten Platz. 1973 versuchte er mit „Power To All Our Friends“ nochmal sein Glück. Besser wurde es nicht, er landete auf den dritten Platz. Foto: United Archives International / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson „Wunder gibt es immer wieder“ ist ein Evergreen. Wer hätte gedacht, dass der Song seine Wurzeln im ESC hat? Katja Ebstein trat damit 1970 an und schaffte es auf den dritten Platz. Die Sängerin muss so begeistert gewesen sein von dem Musikwettbewerb, denn auch 1971 und 1980 ging es für sie auf die Bühne. Das letzte Mal sogar mit einem Song von ESC-Urgestein Ralph Siegel: „Theater.“ Foto: J. Wilds / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson 26 Jahre jung war Julio Iglesias als er 1970 beim Grand Prix mitmachte. Mit „Gwendolyne“ landete er zwar nur auf dem vierten Platz – hinter Katja Ebstein – aber danach kam der internationale Durchbruch. Foto: dpa Picture-Alliance / Georg Goebel / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Grand Prix Eurovision de la Chanson Ein schlichtes dunkelbraunes Abendkleid, eine begnadete Stimme und der Chansons „Après toi“ – so wurde die damals 20-jährige Vicky Leandros 1972 ESC-Königin. Der Song schafft es danach in die Charts und Vicky Leandros wird zum Schlagerstar. Foto: ZUMA/Keystone / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Sie sind wohl die bekanntesten ESC-Teilnehmer: ABBA. Ihre Hits kann auch heutzutage fast jeder noch mitsingen. 1974 legten Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus den Grundstein für ihre ESC-Karriere: Mit dem Song „Waterloo“ gewannen sie in Brighton den weltgrößten Musikwettbewerb. Danach begeisterten sie mit Ohrwürmern wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“ oder „The Winner Takes It All“. Foto: ZUMA/Keystone / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Ralph Siegels erste Retortenband „Dschinghis Khan" fuhr 1979 zum ESC nach Jerusalem. Der vierte Platz dort war nur der Anfang. Danach wurde der Song „Dschinghis Khan“ im Radio weltweit rauf und runter gespielt. „Dsching, Dsching, Dschingis Khan“ – den Ohrwurm kriegt man nur schwer aus dem Kopf. Foto: dpa Picture-Alliance / Heinz Browers / picture alliance / United Archiv Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Blonde Locken, ein unschuldiger Blick und die weiße Gitarre auf dem Schoß: So landete 1982 die 17-jährige Nicole auf dem ersten Platz. „Ein Bisschen Frieden“ bescherte Deutschland den ersten ESC-Sieg. 28 Jahre lang war es der erste und einzige. Foto: Central Press / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Mit dem Song Contest verbinden die Fans nicht nur ABBA oder Nicole, sondern vor allem Power-Balladen. Natürlich dürfen da Al Bano & Romina Power nicht fehlen. Das Gesangs-Duo trat gleich zweimal beim ESC auf: 1976 mit „We’ll Live It All Again (Noi lo riviremo di nuovo)“ und 1985 mit „Magic, Oh Magic“. Foto: imago stock&people / imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Grand Prix Eurovision de la Chanson Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Tourneen und ein Hit nach dem anderen: Céline Dion ist ein Weltstar. Ob sie sich da noch an ihren Auftritt beim Grand Prix in Dublin erinnert? 1988 trat die Sängerin für die Schweiz und mit dem Song „Ne partez pas sans moi“ an – und gewann den Wettbewerb nur knapp gegen Scott Fitzgerald aus England. Foto: Horst Galuschka / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Über die Frisur und das Outfit lässt sich allerdings streiten. Aber das waren eben die 80er Jahre. Foto: Horst Galuschka / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson In den 90ern wurden es outfittechnisch nicht unbedingt besser. Mit langen Haaren und blau-grünem Samt-Anzug rockte Guildo Horn 1998 über die ESC-Bühne in Birmingham. Der siebte Platz sprang dabei raus. Der Song „Guildo hat euch lieb“ bleibt unvergessen. Den hatte übrigens Stefan Raab unter dem Pseudonym Alf Igel komponiert. Foto: teutopress / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Auf dem Siegertreppchen landete 1998 Dana International, eine transsexuelle Sängerin aus Israel. Ein politisches Statement. Foto: ITAR-TASS / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Stefan Raab kam nach seiner Arbeit mit Guildo Horn anscheinend auf den ESC-Geschmack. 2000 sang er im Glitzer-Look „Wadde hadde dudde da“ und kam auf den fünften Platz. Auch in den Jahren danach war Raab immer wieder als Mentor von Künstlern dabei. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Grand Prix Eurovision de la Chanson Die Olsen Brothers aus Dänemark sorgten für eine Überraschung im Jahr 2000. Die gut gelaunten Brüder Jorgen und Niels passten auf den ersten Blick nicht in das Teilnehmerfeld mit eher jüngeren Popsternchen. Mit „Fly On The Wings Of Love“ schafften sie aber einen Hit, der auch heute noch von Zeit zu Zeit im Radio zu hören ist. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Pressensbild Tobias Rostlund / picture-alliance / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Julia Volkova (li.) und Lena Katina bildeten gemeinsam die Gruppe t.A.T.u und traten für Russland im Jahr 2003 an. Angeblich waren beide auch ein Paar, küssten sich auf der Bühne. Wie sich später herausstellte, waren die lesbischen Szenen nur gespielt. Foto: Sven Simon / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Lena Meyer-Landrut machte aus Deutschland nach mäßigem Abschneiden in den Vorjahren wieder ein ESC-Land. Mit „Satellite“ gewann die Sängerin im Jahr 2010 den Contest in Oslo. Foto: REUTERS / BOB STRONG / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Großen Anteil an dem Erfolg hatte mal wieder Stefan Raab, der schon mit Guildo Horn und als Solokünstler beim ESC war. Raab hatte in einer Casting-Show „Unseren Star für Oslo“ gesucht – und in Lena gefunden. Foto: Oliver Vosshage / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson 2011 in Düsseldorf versuchte Lena ihren Titel zu verteidigen. Am Ende landete sie auf Platz neun. Foto: Sean Gallup / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Grand Prix Eurovision de la Chanson Conchita Wurst jubelt. Die Österreicherin konnte den Wettbewerb im Jahr 2014 in Kopenhagen für sich entscheiden. Wurst performte mit „Rise Like A Phoenix“ eine Ballade im Stil von James-Bond-Titelmelodien. Foto: REUTERS / SCANPIX DENMARK / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Mans Zelmerlöw aus Schweden zeigte in Wien im Jahr 2015 eine Show, die nicht nur auf Gesang und Tanz, sondern auf eine aufwendige Video-Präsentation setzte. Offensichtlich kam diese Performance ganz gut an: Zelmerlöw holte den Sieg. Foto: Nigel Treblin / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Grand Prix Eurovision de la Chanson Der Auftritt der Sängerin Jamala aus der Ukraine im Jahr 2016 war höchst umstritten. Jamala trat mit einem Lied an, das inhaltlich die Vertreibung der Krim-Tartaren im Jahr 1944 kritisierte. Der russische Diktator Josef Stalin ließ damals die Tartaren nach der Rückeroberung der Krim von den Nazis deportieren. Beobachter werteten das Stück auch als aktuelle Kritik an der russischen Politik im Ukraine-Konflikt, der auch auf der Krim spielt. Mit dem Titel „1944“ landete Jamala einen Erfolg und gewann den ESC 2016 in Stockholm. Foto: ITAR-TASS / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

“, wie der Eurovision Song Contest 1982 noch hieß, wurde die damals 17-jährige Nicole weltweit bekannt. Auch mehr als 35 Jahre später steht die Sängerin noch auf der Bühne. Jetzt kommt mit „50 ist das neue 25“ ein neues Album auf den Markt. Martina Mack sprach mit der Sängerin.

Der Titel Ihres neuen Albums freut jede Frau um die 50. Wie kamen Sie darauf?

Nicole: Es war meine Absicht, Frauen Mut zu machen, dass da noch etwas kommt jenseits der 50. Ich habe das Album zusammen mit Heinz Rudolf Kunze gemacht, den ich schon immer bewundert habe. Wir kennen und schätzen uns seit 40 Jahren sehr, haben aber noch nie zusammen gearbeitet. Als mein Plattenvertrag vor zwei Jahren auslief, habe ich sofort an ihn gedacht. Wir haben uns beim Italiener getroffen und ich sagte ihm, dass ich jemanden brauche, der sich in das Denken einer Frau einfühlen kann. Das war eine Herausforderung für ihn, aber er hat sie sensationell gemeistert (lacht).

Wie ist denn Ihr aktuelles Lebensgefühl?

Ich bin gerne am Leben. Mir geht es wunderbar, ich bin gesund und fit. Und wenn ich zurück blicke, dann war das überwiegend schön. Ich hatte Erfolg in meinem Beruf, eine glückliche Familie, wohl geratene Kinder und süße Enkelkinder.

Dabei war Ihr Leben ja nicht immer stressfrei, vor allem, wenn man an die Zeit nach Ihrem Sieg beim Grand-Prix denkt. Da waren Sie gerade mal 17...

Damals war sehr viel Trubel um mich herum. Ich bin unglaublich viel gereist nach meinem Sieg, durch ganz Europa bis nach Japan, nebenbei musste ich die Schule beenden. Ich saß abends oft in meinem Hotelzimmer und dachte mir: „Okay, nun ist aber mal gut, jetzt ist Feierabend!“ Wenn man ständig unter Dauerstrom ist, dann braucht man halt auch mal ein bisschen seine Ruhe.

Hatten Sie das Gefühl, dass man Ihnen durch den frühen Erfolg ein Stück Kindheit – und Jugend – genommen hat?

Nein, weil es immer mein Traum war, auf einer Bühne zu stehen – seit meiner frühesten Kindheit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich schon als Vierjährige gesungen und Applaus bekommen habe. Das war ein tolles Gefühl. Der Applaus ist wie ­eine Art Droge gewesen, den wollte ich von da an immer haben. Ich habe dann Akkordeon spielen gelernt, Ballett-Unterricht genommen, mit 12 Jahren habe ich noch Gitarre spielen gelernt. Die Musik war immer mein Begleiter. Ich habe wirklich darauf hingearbeitet, wollte unbedingt in die Hitparade. Insgesamt habe ich die Hitparade 17 Mal gewonnen.

Nächstes Jahr feiern Sie Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Wie kommt Ihnen die Zeit im Rückblick vor?

Manchmal kann ich das selbst kaum glauben. Wo ist die Zeit nur geblieben? Wenn ich meine Töchter sehe und meine beiden Enkeltöchter, dann ist es mir natürlich schon bewusst. Aber ich wurde vom lieben Gott verwöhnt, von der Sonne bestrahlt. Ich habe eine Familie, die mich immer unterstützt. Meine Mutter und meine Schwiegermutter haben mich immer mit den Kindern unterstützt, so dass ich nie fremde Hilfe gebraucht habe. Vor zwei Jahren ist meine liebe Schwiegermutter leider gestorben. Aber meine Mutter steht mir heute noch zur Seite. Sie wird im März 80 und ist noch super fit. Den Urenkeln hinterher rennen kann sie zwar nicht mehr, aber sie ist auf jeden Fall immer für uns da.

Was ist in der zweiten Lebenshälfte besser?

Ich bin heute viel entspannter, habe viel erreicht. Mit 25 steht man viel mehr unter Druck, etwas zu erreichen. Ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe. Ich muss heute niemandem mehr etwas beweisen und mir auch nicht.

In Ihrem Song heißt es: „Es gibt ein Leben vor dem Tod“. Beschäftigen Sie sich mit der eigenen Endlichkeit?

Natürlich bin ich mir dessen bewusst, aber ich lebe von Tag zu Tag. Ich werde bald 55 Jahre alt, gerade die letzten fünf Jahre sind extrem schnell vergangen. Aber ich habe keine Probleme mit dem Alter. Man ist so alt, wie man sich fühlt, das ist tatsächlich so. Und ich fühle mich nicht alt. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann lacht er. Ich habe auch keine Zipperlein, bin froh, dass ich so fit bin und so viel Energie habe.

Sie halten seit Jahren Ihre Figur, tragen immer noch Größe 36. Wie machen Sie das?

Ich habe im Keller eine „Folterkammer“ und da trainiere ich jeden zweiten Tag. Über meinem Laufband hängt ein Fernseher, meistens schaue ich Sport. Das motiviert mich und die 20 Minuten sind dann immer ganz schnell vorbei. Ansonsten achte ich natürlich auf meine Ernährung.

Stimmt es, dass Sie seit 35 Jahren keine Süßigkeiten mehr essen?

Ja, darauf verzichte ich tatsächlich. Keine Schokolade, kein Kuchen, kein Zucker. Auch kein Weißmehl. Ich koche sehr gerne, mache Nudeln aus Dinkelmehl oder Kichererbsenmehl. Auch Eiweiß-Brot esse ich. Kohlenhydrate spare ich mir.

Eines Ihrer neuen Lieder heißt: „Sag nicht alles“. Sind Sie dafür, Geheimnisse vor dem Partner zu haben?

Ich finde, man kann schon kleine Geheimnisse haben. Man muss dem Partner nicht alles sagen, ihn nicht mit Dingen belasten, die er nicht unbedingt wissen muss. Manche Leute wollen nur ihr eigenes Gewissen erleichtern und bringen damit viel Unruhe in die Beziehung. Manchmal ist Schweigen einfach besser. Bei großen Dingen muss man natürlich miteinander diskutieren, das ist klar.

Würden Sie einen Seitensprung lieber nicht beichten?

Das war nie ein Thema, hat mich nie interessiert. Ich bin seit 35 glücklich verheiratet mit meinem Mann und musste mir nie Gedanken über Seitensprünge machen. Vielleicht steht auch auf meiner Stirn das Wort „Vergeben“ (lacht). Natürlich gibt es nie eine Garantie, ob eine Beziehung hält, aber wir haben einfach Glück miteinander.

Was schätzen Sie am meisten an Ihrem Mann?

Seinen Beschützer-Instinkt. Er spürt instinktiv, wenn eine Situation unentspannt ist und stellt sich immer vor mich. Er ist mein Fels in der Brandung, auf den ich mich immer verlassen kann.

Was macht Sie glücklich?

Wenn meine beiden Enkelinnen da sind. Die beiden sind jetzt acht und vier Jahre alt. Wenn die Mädels bei uns sind, bleibt die Arbeit liegen, wir spielen Verstecken, ich mache den beiden Popcorn mit unserer Maschine. Das ist einfach toll. Ich bin mit Leib und Seele Großmutter..