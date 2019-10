Zwei mysteriöse Tote bei Paketdienstleister in Sachsen-Anhalt

Haldensleben in der Nacht zum Mittwoch: Feuerwehrleute in Schutzanzügen untersuchen das Gelände des Paketdienstes Hermes, nachdem dort am Dienstag zwei Menschen tot aufgefunden worden waren.

Zwei Mitarbeiter des Paketdienstes Hermes sind am Standort Haldensleben in Sachsen-Anhalt am Dienstag tot aufgefunden worden, ein dritter ist schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, sieht zunächst jedoch weder Zusammenhänge zwischen den Vorfällen noch Hinweise auf Fremdeinwirkung. „Ungewöhnlich“ sei der Fall, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Auf dem Hermes-Gelände wurde einer der Toten in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr entdeckt. Der 58-Jährige sei zusammengebrochen und vor Ort gestorben, so die Polizei. Am Nachmittag dann wurde der zweite verstorbene Mitarbeiter (45) in einem Transportfahrzeug entdeckt. „Ich bin da vorbeigegangen da hab ich bloß gesehen, dass der Fahrer mit dem Kopf auf dem Beifahrersitz gelegen hat“, erzählt ein Augenzeuge. Zu dem schwer verletzten Mann heißt es, er habe gesundheitliche Probleme.

Zwei tote Hermes-Mitarbeiter – Feuerwehr sucht nach giftigen Substanzen

Die Feuerwehr war am Dienstagabend mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort und prüfte, ob es „toxische Substanzen“ gebe. Bis tief in die Nacht blieben sie vor Ort. Medien hatten zuvor spekuliert, ob giftige Gase ausgetreten sein könnten. Der Transporter, in dem einer der Toten aufgefunden worden war, wurde noch in der Nacht auf giftige Schadstoffe untersucht. Ein Ergebnis liegt bislang nicht vor.

Ein Sprecher des Paketdienstes Hermes wollte sich am Abend zunächst nicht zu den Vorfällen äußern. „Wir wollen nicht spekulieren“, sagte er. Das Unternehmen wolle zunächst die Untersuchungsergebnisse der Polizei abwarten.

Haldensleben in der Nacht zum Mittwoch: Der Hermes-Transporter, in dem einer der Mitarbeiter tot aufgefunden wurde, wird abtransportiert. Foto: Tom Wunderlich / dpa

Nach seinen Angaben beschäftigt Hermes am Werk Haldensleben mehr als 3000 Mitarbeiter. Der Betrieb im Versandzentrum wurde vorübergehend eingestellt. Das Gelände sei für die Ermittler abgesperrt, sagte der Hermes-Sprecher.

Er ging davon aus, dass es zu Verzögerungen in der Abwicklung kommen werde, sollte der vorläufige Betriebsstopp nicht binnen kurzer Zeit aufgehoben werden. Üblicherweise ist in der Logistik in der Nachtschicht Hochbetrieb, sagte er.

(dpa/ba)