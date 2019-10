Ein Seismograph zeichnet ein Erdbeben auf. Auf den Philippinen hat am Mittwoch die Erde gebebt (Symbolfoto).

Auf den Philippinen hat am Mittwochvormittag (Ortszeit) die Erde gebebt. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag in etwa 14 Kilometern Tiefe in der Nähe der Stadt Davao auf der Insel Mindanao. Über mögliche Schäden und Opfer ist bislang nichts bekannt. (jkali)