Landkreis Börde: Unbekannte werfen Hündin über Tierheim-Zaun

Die Hündin ist nach dem Vorfall verängstigt. Sie lässt kaum jemanden an sich heran.

Ein unglaublicher Vorfall ereignete sich in Satuelle im Landkreis Börde. Unbekannte Täter warfen dort eine große schwarze Hündin über einen zwei Meter hohen Zaun in hohem Bogen auf das Gelände eines Tierheims. Offensichtlich wollten sie das Tier so loswerden. Beim Aufprall wurde die Hündin verletzt.

Hündin lässt kaum jemanden an sich heran

Eine Überwachungskamera übertrug die schrecklichen Bilder live zu Dirk Lehmann. Er war in der Nacht als Tierheimmitarbeiter in Bereitschaft. Die Hündin ist jetzt völlig verängstigt und lässt kaum jemanden an sich heran. Gegen die Tierquäler wurde Anzeige erstattet. Zeugen werden gesucht.