„Star Wars“-Finale: Dienstag neuer Trailer – und Tickets

Für Fans von „Star Wars“ ist Weihnachten in diesem Jahr eine Woche früher: Am 18. Dezember startet der neunte Teil der Filmreihe in den Kinos – der Abschluss der dritten Trilogie. Millionen Fans fiebern der Auflösung entgegen, so umstritten die zweite Dreier-Fortsetzung der Kult-Originale auch sein mag.

Noch vor dem offiziellen Kinostart können sich Fans der Science-Fiction-Reihe auf eine großangelegte Werbekampagne freuen, die stückchenweise Lust und Hunger auf das Finale machen soll – die letzte Folge trägt den Titel „Der Aufstieg Skywalkers“. Am Dienstag wird es dabei besonders aufregend.

Disney wird dann nicht nur einen neuen, finalen Trailer ins Internet stellen. Es beginnt kurz darauf bei allen großen Kinos auch der Kartenvorverkauf für den neunten Teil.

Star Wars: Neuer Trailer – und Beginn de Ticketverkaufs

In Deutschland dürfte der neue Trailer in den frühen Morgenstunden online zu sehen sein. In den USA wurde zur Erstausstrahlung die Werbepause eines Football-Spieles gewählt – denn da schauen erwartungsgemäß Millionen Menschen zu, die perfekte Plattform für ein solches Mammutprojekt.

Wer die allerersten Tickets für die Vorstellungen am 18. Dezember abgreifen will, muss dann schnell sein. Laut Disney beginnt der offizielle Kartenvorverkauf am 22. Oktober, dem Dienstag, um acht Uhr.

Neue Filme und Serien schon in Planung

Und auch, wenn nicht alle Star-Wars-Fans glücklich damit sind, dass Disney die von George Lucas erworbene Lizenz im großen Stile ausschlachtet – neben den regulären Episoden sind inzwischen einige andere Filme und Serien aus dem Universum angekündigt oder bereits veröffentlicht worden – so ist doch davon auszugehen, dass das Interesse extrem groß sein wird.

Produzent der letzten Episode ist J.J. Abrams. Neben dem Film plant Disney auch eine neue „Star Wars“-Serie mit Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi – die exklusiv für Disneys neuen Streaming-Service „Disney+“ geplant ist. Vorbei ist alles danach nicht. Die „Game of Thrones“-Schöpfer planen eine neue „Star Wars“-Trilogie. Der aktuelleste Film spielte in den USA mal eben 220 Millionen Dollar ein. (ses)