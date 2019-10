Im Container eines Lkws sind in Großbritannien 39 Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Thurrock. In einem Container in Großbritannien sind 39 Tote gefunden worden. Bei einem handele es sich um einen Teenager. Die Polizei ermittelt.

Fast 40 Tote in einem Container in Großbritannien entdeckt

39 Leichen sind in der Nacht zu Mittwoch in einem Lkw-Container im britischen Thurrock entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei am Mittwoch mit. Unter den Toten sei auch ein Teenager, berichten lokale Medien.

Die Toten seien demnach in dem Lkw-Container in einem Industriepark gefunden worden. Ein 25 Jahre alter Mann aus Nordirland, der Fahrer des Lkws, sei als tatverdächtig festgenommen worden.

„Wir vermuten, dass der Lkw aus Bulgarien kommt und am Samstag, 19. Oktober, in Holyhead ins Land gekommen ist“, zitiert „Echo News“ einen Polizisten. (jkali/dpa)

Mehr in Kürze.