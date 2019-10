Goldener Oktober bringt noch einmal Sonne und bis zu 22 Grad

Offenbach. Goldenes Oktoberwetter wird am Wochenende noch einmal viele Menschen ins Freie locken - danach soll es in ganz Deutschland spürbar kälter werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte, wird sich am Samstag zunächst an vielen Orten die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen milde Werte zwischen 17 und 22 Grad. Nur im Nordwesten wird es etwas frischer. Dort vertreibt Tief "Xander" ab dem Nachmittag mit dichteren Wolken das sonnige Herbstwetter. Nördlich vom Emsland bis nach Fehmarn fallen erste Regentropfen.

Im Laufe des Sonntags verlagert sich die Kaltfront dann laut DWD-Vorhersage von Norden her zunehmend in die Mitte Deutschlands und bringt die Regenwolken bis in die Pfalz, das Erzgebirge und die Lausitz voran. Ohne den Regen sollen im Süden bei letzten Sonnenstrahlen noch einmal Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad möglich sein, ansonsten kühlt es sich bei Werten zwischen 10 und 15 Grad deutlich ab. "Da wird man dann vielleicht nicht mehr mit der dünnen Herbstjacke rausgehen", empfahl der DWD-Sprecher.

Spätestens zum Beginn der neuen Woche ist das goldene Oktoberwetter dann vorbei. Die Temperaturen erreichen am Montag nur noch 8 bis 13 Grad, am Hochrhein und an den Alpen erwarten die Meteorologen noch maximal 15 Grad. Die Kaltfront erreicht dann auch den Süden und bringt zeitweise Regen. Im Norden und in der Mitte Deutschlands lässt sich die Sonne vereinzelt blicken.