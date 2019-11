„BibisBeautyPlace“ – Bibi zum zweiten Mal schwanger

Baby-Alarm bei Bianca „Bibi“ Claßen alias „BibisBeautyPalace“: Der YouTube-Star ist wieder schwanger. Nachdem sie im vergangenen Oktober ihren Sohn Lio zur Welt gebracht hat, ist nun weiterer Nachwuchs im Anmarsch.

Die Nachricht über die zweite Schwangerschaft der Beautybloggerin verkündeten sie und Ehemann Julian auf Instagram. „Wir haben eine wundervolle Neuigkeit: Ich bin wieder schwanger und wir erwarten unser 2. Kind“, so Claßen unter dem Bild, das sie mit Ehemann Julian und dem Söhnchen Lio zeigt, der mit strahlendem Gesicht den Bauch seiner Mutter streichelt. „Großer Bruder“ steht auf einer Tafel vor der jungen Familie.

Auch der Ehemann von „Bibi“ ist bekannter YouTuber

Die YouTuberin weiter: „Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können & euch ab jetzt auf dieser spannenden Reise teilhaben zu lassen.“ Das Bild wurde innerhalb von drei Stunden bereits über 600.000-mal geliked – bei fast sieben Millionen Abonnenten kein Problem. Auch auf Youtube posteten beide Videos, in denen das Paar noch weitere Infos zur Schwangerschaft preisgibt. So erfährt man etwa, dass bei Bibi bereits Halbzeit ist – sie ist in der 20. Schwangerschaftswoche.

Claßen, die mit ihrem YouTube-Channel „BibisBeautyPalace“ bekannt wurde, hatte im September 2018 ihren Freund Julian, der ebenfalls als YouTuber unter dem Namen „Julienco“ erfolgreich ist, standesamtlich geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn Lio zur Welt. Bibi zählt zu den bekanntesten Influencern Deutschlands.

Aber auch für Influencer ist die Welt nicht immer nur rosig. Im vergangenen Februar hatte sich Bibi bei ihrem Auftritt in der ARD-Sendung „Quizduell“ blamiert . Cathy Hummels, Instagram-Star und Frau von Star-Fußballer Mats Hummels, wurde sogar vor Gericht wegen unerlaubter Werbung auf der sozialen Plattform verklagt.