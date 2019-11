Catherine Deneuve im Krankenhaus – Zustand offenbar ernst

Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve (76) ist nach Medienberichten in der Nacht zu Mittwoch in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert worden. Ihr Zustand sei ernst und bedürfe umgehende intensive Untersuchungen, schreibt „Le Parisien“.

Personen aus dem Umfeld der Schauspielerin hätten den Vorfall bestätigt, wie der private Fernsehsender BFM TV berichtet. Demnach zeige sie Übermüdungserscheinungen nach Überlastung.

Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit dem Musicalfilm „Die Regenschirme von Cherbourg“ (1964) feierte und in mehr als 100 Filmen mitspielte, dreht derzeit an einem neuen Film. Seit Oktober laufen die Arbeiten zu dem Drama „De son vivant“ von Emmanuelle Bercot. In dem Film geht es um eine Mutter, die ihren krebskranken Sohn verliert. (jkali)