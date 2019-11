Einhorn-Hund verzaubert das Netz: Schwanz wächst aus Stirn

Foto: Mac the Pitbull/Facebook / Mac the Pitbull

Er wurde vor dem Erfrieren gerettet, jetzt erobert er das Internet: „Narwhal the little magical furry unicorn puppy“ (zu deutsch: Narwal, der kleine magische pelzige Einhornwelpe), ein zehn Wochen junger Welpe. Das Besondere an Narwhal: Ihm wächst ein Schwänzchen aus der Stirn. Eine Fehlbildung, die ihm auch den außergewöhnlichen Namen einbrachte.

Der Welpe wurde im US-Bundesstaat Missouri von einer Einrichtung für obdachlose Hunde aufgelesen – offenbar ausgesetzt und mit einer Fußverletzung.

„Wir sind dankbar, dass dieses Baby und sein Kumpel vor eiskalter Kälte geschützt sind“, schrieben die Betreiber der Hunderettungsmission, die zeitgleich noch einen weiteren Hund retteten, auf ihrer Facebook-Seite „Mac the Pitbull“.

Wedeln kann Narwhal mit seinem Schwänzchen an der Stirn nicht. Die Organisation wandte sich an einen Tierarzt. Ein Röntgenbild ergab, dass der Schwanz keinerlei physische Verbindungen hat. „Der Einhorngesichtsschwanz stört Narwal nicht“, erklärte die Einrichtung.

Bei Facebook posteten die Mitarbeiter entsprechende Fotos und Videos von dem Einhornwelpen – und stoßen damit auf riesige Resonanz. Wenn Narwhal etwas größer ist, soll er zur Adoption freigegeben werden. Bis dahin könnte der Einhornwelpe längst ein Internet-Star sein.