München. Besitztümer ehemaliger Nazi-Größen sollen in München versteigert werden. Der Verband der Juden fordert die Absage der Auktion.

Hitlers Zylinder unterm Hammer – Scharfe Kritik an Auktion

Ein Zylinder von Adolf Hitler, ein Cocktail-Kleid von Eva Braun oder eine Luxusausgabe von „Mein Kampf“ – zahlreiche Nazi-Devotionalien kommen unter den Hammer. Bei der Online-Auktion des Münchner Auktionshauses Hermann Historica werden am Mittwoch Besitztümer ehemaliger Nazi-Größen versteigert.

Bereits im Vorfeld gab es dafür scharfe Kritik, mehrere Medien berichteten. „Mit einigen Dingen sollte man einfach keinen Handel treiben“, schrieb Rabbi Menachem Margolin von der European Jewish Association (eja) in Brüssel in einem Brief an das Auktionshaus. Der Verband der Juden Europas forderte darin die Absage der Versteigerung.

Eiin Cocktail-Kleid von Eva Braun. Foto: - / dpa

Der Geschäftsführer von Hermann Historica, Bernhard Pacher, wähnt sich zu Unrecht in der Kritik und wehrt sich. „Der mit Abstand größte Teil der Kunden, der bei uns einkauft, sind Museen, staatliche Sammlungen und private Sammler, die sich wirklich akribisch mit dem Thema auseinandersetzen.“ Seit der Berichterstattung über den Brief der eja habe er mit zahlreichen E-Mails zu kämpfen, in denen er wüst beschimpft werde.

Verhindern, dass es „die falschen Leute“ kriegen

Es liege, sagt Pacher, nicht an seinem Auktionshaus, zu beurteilen, was Käufer mit Relikten aus der Nazi-Zeit machen. Doch: „Es liegt an uns, zu verhindern, dass es die falschen Leute kriegen.“ Strenge Kontrollen verhinderten das. „Dass der ein oder andere mit falscher Ideologie sich darunter mischt, ist praktisch nicht verhinderbar.“

Es ist nicht die erste Auktion dieser Art bei Hermann Historica. Das Münchner Auktionshaus ist seit mehreren Jahren wegen seiner Versteigerungen von Nazi-Devotionalien umstritten. 2016 etwa ging eine Uniformjacke von Adolf Hitler für 275.000 Euro an den Höchstbietenden. In New York wurde im gleichen Jahr eine Adolf-Hitler-Skulptur für 17,2 Millionen Dollar versteigert.

Eine angeblich getragene Unterhose von Hitlers Frau Eva Braun brachte 2016 in London umgerechnet rund 3250 Euro ein. 2017 wurde im US-Bundesstaat Maryland ein Telefon aus dem Besitz von Adolf Hitler für umgerechnet 229.000 Euro versteigert.

Die Versteigerung findet am Mittwoch statt, hineingelassen wird nur, wer sich zuvor angemeldet hat. Während der Präsenzauktion können auch Gebote per Internet oder telefonisch abgegeben werden. (jb/dpa)