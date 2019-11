Auto erfasst Kinderwagen - Fahrer flüchtet

Köln. Unfassbare Fahrerflucht mit glimpflichem Ausgang: In Köln hat nach Angaben der Polizei ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet und den Kinderwagen einer Mutter frontal erfasst. Der Säugling - ein sechs Monate altes Mädchen - sei am Samstag mit dem Kinderwagen mehrere Meter über die Straße geschleudert, aber nur leicht verletzt worden. Der Fahrer der schwarzen Limousine habe laut Zeugen gefragt, ob alles "Okay" sei - und sei dann weiter gefahren. Die Polizei machte den Fall öffentlich und sucht nach Zeugen.

