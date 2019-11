Sicher in New York: Grüner Diamant aus Dresden entgeht Einbruch

Mo, 25.11.2019, 12.13 Uhr

Unbekannte waren am frühen Montagmorgen ins das Grüne Gewölbe in der sächsischen Landeshauptstadt eingestiegen. Den Diamanten konnten sie nicht rauben, da er noch bis Anfang März als Leihgabe in New York gezeigt wird.