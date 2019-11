New York. Das Drehbuch für den neuen "Star Wars"-Film "The Rise of Skywalker" ist vor seinem Start auf Ebay gelandet. Das räumte der Regisseur der Kultreihe, J.J. Abrams, im TV-Sender "ABC News" ein. Ein Schauspieler habe es unter dem Bett gelassen, eine Reinigungskraft habe es gefunden jemandem gegeben, der es auf Ebay verkaufen wollte, sagte Abrams. Das wiederum habe jemand aus der Filmfirma entdeckt. Wem der Fauxpas passiert ist, wollte der Regisseur nicht verraten.

