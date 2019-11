Zoo Leipzig: Elefant mit toten Kälbern im Bauch gestorben

Elefantenkuh Thura mit ihrem Baby Püppi im Tierpark Hagenbeck in Hamburg im Jahr 2009. Am Dienstag starb Thura im Zoo Leipzig.

Leipzig. Im Zoo Leipzig ist eine Elefantenkuh gestorben, die zwei tote Kälber in sich trug. Sie hätten schon vor Jahren geboren werden sollen.

Im Zoo Leipzig ist am Dienstag ein 45-jähriger Elefant gestorben. Die Elefantenkuh hatte eine Entzündung in der Bauchhöhle und starb schließlich an Kreislaufversagen. Das Erstaunliche: das verendete Tier hat jahrelang zwei tote Kälber im Bauch getragen.

Die Kälber waren bei einer medizinischen Untersuchung entdeckt worden. Die Elefantenkuh namens Thura hätte den Nachwuchs schon vor vier Jahren zur Welt bringen sollen, die Geburt stoppte jedoch aus unbekannten Gründen. Zwillingsgeburten sind bei Elefanten extrem selten. „Uns ist kein Fall bekannt, bei dem Mutter und Jungtiere überlebt haben“, erklärte Zoo-Direktor Jörg Junhold.

Zoo Leipzig: Tote Elefanten-Kälber konnten nicht entfernt werden

Bei Elefanten ist es nicht möglich, tote Kälber nach einer missglückten Geburt operativ zu entfernen. Seit der schiefgegangenen Geburt war Thura intensiv medizinisch betreut worden. Sie wurde sogar erneut trächtig, was der Zoo wegen eines zu großen Risikos jedoch abgebrochen hatte.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Zoo Leipzig ein Drama erlebt: Im August hatte dort eine Löwen-Mutter ihre eigenen Babys gefressen. In Magdeburg sorgte im Mai ein Giraffen-Drama für Aufsehen – ein Baby kam tot zur Welt, das Muttertier verblutete.

(dpa/lhel)