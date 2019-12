Rom. Pizza aus Neapel steht schon auf der Liste der immateriellen Weltkulturgüter. Nun will eine Kampagne auch den Espresso draufsetzen.

Italien will Espresso zum Unesco-Kulturerbe machen

Eine Kampagne aus Italien will Espresso zum Unesco-Weltkulturerbe machen. Eine Vereinigung von Produzenten und Förderern des italienischen Nationalgetränks stellte dieses Vorhaben am Dienstag im italienischen Abgeordnetenhaus in Rom vor.

Der Espresso sei nicht nur „ein unverzichtbares Getränk für einen guten Start in den Tag, sondern auch ein wirkliches gesellschaftliches Ritual“, hieß es in einer Mitteilung des Konsortiums zum Schutz des Traditionellen Italienischen Espressos (CTCEIT).

Espresso als Weltkulturerbe – Auch Pizza schon auf der Liste

Die Espresso-Promotoren brauchen jetzt noch die Unterstützung der italienischen Regierung, um ihr Anliegen offiziell bei der UN-Kulturorganisation Unesco einzureichen. Auf deren Liste der immateriellen Kulturgüter finden sich schon andere italienische kulinarische Spezialitäten, etwa die Kunst des Pizzabackens aus Neapel, die 2017 darauf gesetzt wurde. (dpa/les)

