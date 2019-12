Sat.1 trauert um Harry Schulz: TV-Imbisstester tot aufgefunden

Er testete Cheeseburger, probierte Döner-Eis und natürlich auch Currywurst: Sat.1 trauert um Harry Schulz. Der Imbisstester vom „Frühstücksfernsehen“ ist im Alter von 59 Jahren gestorben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Über die genaue Todesursache ist nichts bekannt. Was dagegen bekannt war: Vor zwei Jahren hatte Schulz einen Herzinfarkt erlitten.

Es folgten Koma, Klinikaufenthalte, Reha: Nachdem Schulz wieder fit war, legte er sein Comeback im Fernsehen hin. Und nicht nur das: Er war auch Inhaber eines Imbisses in Hamburg. So wie früher, als er vor der Fernsehzeit in der Hansestadt den Imbiss Lütt’n Grill in der Sternschanze auf dem Kiez geführt führte – und damit bekannt geworden war.

Harry Schulz flüchtete vor Weihnachten

Erst vor wenigen Tagen hatte Schulz der Hamburger Morgenpost noch ein Interview gegeben und dabei unter anderem über Weihnachten gesprochen. Er halte sich seit Jahren aus Weihnachten raus, sagte er. Er reise dann immer in ein Land, in dem Weihnachten keine große Rolle spiele, wie er sagte. Er sitze dann mit „Fischbrötchen am Strand“. Nun steht fest: Dieses Jahr wird es dazu nicht kommen.

„Sat.1“-Imbisstester Harry Schulz tot aufgefunden

Trauer beim Sender und Familie: Sat.1-Moderator Martin Haas 2018 gestorben

Nur einen Tag vor seinem Tod postete der Hamburger noch ein Foto auf seiner Instagram-Seite – es sollte der letzte Beitrag werden. Harry Schulz besuchte die Charity-Veranstaltung „Mehr als eine warme Mahlzeit“. Die Fotos zeigen ihn offensichtlich gut gelaunt. Am nächsten Tag wurde Schulz laut „RND“ tot aufgefunden. (bekö)