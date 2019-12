Ein Mensch starb bei Feuer im Salzlandkreis

Staßfurt. Der Brand brach in der Nacht zum Dienstag im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses aus. Die Feuerwehr fand eine leblose Person.

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Förderstedt, einem Ortsteil der Stadt Staßfurt im Salzlandkreis, ist in der Nacht zum Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen Mitternacht alarmiert, dass im Triftweg eine Wohnung brennt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Großteil des Hauses in Flammen.

Brand im Salzlandkreis: Feuerwehr findet leblose Person

Es brannte im Erdgeschoß, im oberen Teil des Hauses und im Dachstuhl. Den 45 Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. Unter Atemschutz drangen Einsatzkräfte in das Hauses vor. Wie die Polizei am Dienstagmorgen bestätigte, fand die Feuerwehr in einem Zimmer im unteren Bereich eine leblose Person. Um wem es sich dabei handelt, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Auch zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.