Tod von Maria Baumer: Verlobter erneut unter Mordverdacht

Am 29. Mai 2012 wurde die 26-jährige Maria Baumer aus dem bayerischen Regensburg von ihrem Verlobten als vermisst gemeldet. In den folgenden Monaten gingen zahlreiche Hinweise ein, ihr Fall wurde in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ behandelt, die Polizei suchte sogar mit Plakaten am Jakobsweg in Spanien nach der Vermissten – doch alle Spuren führten ins Nichts.

Rund 16 Monate nach ihrem Verschwinden, am 16. September 2013, fanden Pilzsammler schließlich Baumers sterbliche Überreste in einem Wald bei Regensburg. Die Todesursache konnte laut Angaben der Polizei von damals nach so langer Zeit nicht mehr festgestellt werden.

Trotzdem wurde der 28 Jahre alte Verlobte des Opfers wenig später verhaftet. Der Mann kam aber wieder auf freien Fuß, nachdem sein Anwalt Michael Haizmann ein zweites Mal Haftbeschwerde einlegt hatte. Doch seit Mittwoch – mehr als sechs Jahre später – sitzt der Mann erneut unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Für den Nachmittag kündigte die Staatsanwaltschaft Regensburg eine Pressekonferenz zu dem Fall an.

Fall Maria Baumer: Wohnung des Verlobten durchsucht

Jahrelang habe sich in dem Fall nichts mehr getan, sagte Haizmann. Am Montag dann seien die Wohnungen seines Mandanten und die von dessen Mutter und eines Bruders durchsucht worden. Der Vorwurf der Ermittler laute auf Mord mit den Merkmalen der Heimtücke und niedriger Beweggründe.

Im Jahr 2013 hatte der Rechtsanwalt seine Haftbeschwerde vor allem auf zwei Säulen gestützt. „Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Frau umgebracht wurde. Die Umstände ihres Todes sind gänzlich unbekannt“, sagte Haizmann damals. Zudem habe das Motiv gefehlt: „Die beiden hatten eine harmonische Beziehung und wollten heiraten.“

Verlobter will nach ihrem Verschwinden mit Maria Baumer telefoniert haben

Baumer hatte kurz vor ihrem Verschwinden einen neuen Job angetreten. Zudem war sie eine Woche zuvor zur Landesvorsitzenden der Katholischen Landjugendbewegung gewählt worden. Mit ihrem Verlobten hatte sie zusammengelebt. Am Tag, an dem die Einladungen zur Hochzeit verschickt werden sollten, verschwand die 26-Jährige und ließ ihr Handy und den Verlobungsring zurück.

Der Verlobte hatte behauptet, nach dem Verschwinden der Frau noch zweimal mit ihr telefoniert zu haben. Dabei soll sie gesagt haben, dass sie eine Auszeit nehmen wolle. Der Mann stellte schließlich eine Vermisstenanzeige.

Ein aktueller Fall, der bundesweit Aufsehen erregt, ist das Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin. Die Polizei sucht seit mehr als neun Monaten nach der Jugendlichen. (mbr/dpa)