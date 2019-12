Hier kam jede Hilfe zu spät: Der Fahrer dieses Wagens war auf der A3 auf einen stehenden Lastwagen aufgefahren und noch am Unfallort gestorben.

Unfallbilanz 2019: So wenige Verkehrstote wie nie zuvor

Bergisch Gladbach. In diesem Jahr hat es nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie.

Die Zahl habe sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um etwa sechs Prozent auf 3080 verringert, teilte das Amt am Dienstag in Bergisch Gladbach mit. Das sei die niedrigste Zahl, die jemals verzeichnet worden sei, sagte eine Sprecherin.

Besonders positiv sei die Entwicklung bei Kindern bis unter 15 Jahren. Hier werde ein beträchtlicher Rückgang um fast 20 Todesopfer auf das Niveau von 2017 erwartet. Bei jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) werde mit etwa 350 Getöteten der niedrigste jemals verzeichnete Wert für diese Altersgruppe erreicht.

Einen deutlichen Rückgang gebe es auch bei der Zahl der getöteten Motorradfahrer: Sie reduzierte sich demnach um zehn Prozent auf annähernd 550. Die BASt bringt immer zum Jahresende eine Prognose der Unfallzahlen des noch laufenden Jahres. Diese basiert den Angaben zufolge auf den ersten acht bis neun Monaten. Die Zahlen für die verbleibenden drei bis vier Monate würden prognostiziert.

Auch das Statistische Bundesamt hatte kürzlich seine Schätzungen veröffentlicht, demnach dürfte die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf etwa 3090 zurückgehen. "Das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren", teilte die Behörde in Wiesbaden in der vergangenen Woche mit.